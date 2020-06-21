Экскурсовода по крышам выдал цветастый асфальт. Теперь ему придётся стать маляром

Петербургская полиция задержала организатора прогулок по крышам. По следам рекламы летних экскурсий на дорогах полиция Адмиралтейского района Санкт-Петербурга вышла на одну из компаний.

«Мне донесли информацию, что так делать не нужно. Я буду впредь придерживаться этого», — уверенно пообещал разработчик программы высотных развлечений во время разговора с правоохранителями. Закрашивать цветастую рекламу прогулок и фотосессий на асфальте ему придётся самостоятельно.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и области 21 июня, петербуржцы оставляли объявления на тротуарах в Центральном районе: недалеко от Владимирского, Литейного проспектов и набережной Фонтанки. За сопровождение на открытые крыши брали меньше тысячи, фотосессия и свидания стоили намного дороже.