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21.06.2020 12:49
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Экскурсовода по крышам выдал цветастый асфальт. Теперь ему придётся стать маляром

Петербургская полиция задержала организатора прогулок по крышам. По следам рекламы летних экскурсий на дорогах полиция Адмиралтейского района Санкт-Петербурга вышла на одну из компаний.

«Мне донесли информацию, что так делать не нужно. Я буду впредь придерживаться этого», — уверенно пообещал разработчик программы высотных развлечений во время разговора с правоохранителями. Закрашивать цветастую рекламу прогулок и фотосессий на асфальте ему придётся самостоятельно.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и области 21 июня, петербуржцы оставляли объявления на тротуарах в Центральном районе: недалеко от Владимирского, Литейного проспектов и набережной Фонтанки. За сопровождение на открытые крыши брали меньше тысячи, фотосессия и свидания стоили намного дороже.

Мужчину привлекли к административной ответственности по статье 14.1 КоАП РФ — осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения. Материалы о загрязнении асфальта незаконной рекламой передадут в районную администрацию.

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Комментарии (6)

Karl_Ivanovich
А вот это правильно - пора уже возлагать закрашивание всякой дряни на авторов.
И объявления пусть закрашивают, и свои мерзкие граффити.
krasnonosov
Полагаю, просто этот бизнес не заносил людям в погонах в отличии от других бизнесов, рекламой которых так же исписан весь асфальт в городе.
Павел Михайлов
Отличная новость. Питерские крыши и так текут. А тут ещё гопники толпой топчутся
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