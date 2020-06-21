Несколько машин и автобус разбиты на Стачек, очевидцы сообщают о раненых
Серьёзное ДТП на проспекте Стачек у пересечения с Ленинским проспектом воскресным утром 21 июня собирает затор. Автомобилисты сообщают о том, что движение в сторону Стрельны перекрыто.
Участники аварии, судя по кадрам в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», — как минимум три легковых автомобиля и автобус. Медики кому-то оказывают помощь. «Пять скорых, три реанимации, пожарная, — перечисляет в комментариях под постом Любовь. — Уже час колдуют».
Очевидец Тимур рассказывает, как всё произошло. «Врезались прямо передо мной. В общем, мужик вылетел на встречку, впечатался в маршрутку, его откинуло назад, он влетел в остальных. С серьёзными травмами только виновник. Ещё женщина в шоке и без сознания, у нее подушка хорошо сработала, но травм на ней не увидел. Пару ребят из маршрутки разбили лоб и нос, их быстро замотали. <…> У виновника лёгкое пробито, судя по хрипу. И много переломов. Плюс явно черепно-мозговые, рассечен лоб в нескольких местах».
В отделе пропаганды УГИБДД информации об этой аварии пока нет.