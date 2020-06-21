Серьёзное ДТП на проспекте Стачек у пересечения с Ленинским проспектом воскресным утром 21 июня собирает затор. Автомобилисты сообщают о том, что движение в сторону Стрельны перекрыто.

Участники аварии, судя по кадрам в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», — как минимум три легковых автомобиля и автобус. Медики кому-то оказывают помощь. «Пять скорых, три реанимации, пожарная, — перечисляет в комментариях под постом Любовь. — Уже час колдуют».