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21.06.2020 12:21
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Несколько машин и автобус разбиты на Стачек, очевидцы сообщают о раненых

Серьёзное ДТП на проспекте Стачек у пересечения с Ленинским проспектом воскресным утром 21 июня собирает затор. Автомобилисты сообщают о том, что движение в сторону Стрельны перекрыто.

Участники аварии, судя по кадрам в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», — как минимум три легковых автомобиля и автобус. Медики кому-то оказывают помощь. «Пять скорых, три реанимации, пожарная, — перечисляет в комментариях под постом Любовь. — Уже час колдуют».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Очевидец Тимур рассказывает, как всё произошло. «Врезались прямо передо мной. В общем, мужик вылетел на встречку, впечатался в маршрутку, его откинуло назад, он влетел в остальных. С серьёзными травмами только виновник. Ещё женщина в шоке и без сознания, у нее подушка хорошо сработала, но травм на ней не увидел. Пару ребят из маршрутки разбили лоб и нос, их быстро замотали. <…> У виновника лёгкое пробито, судя по хрипу. И много переломов. Плюс явно черепно-мозговые, рассечен лоб в нескольких местах».

В отделе пропаганды УГИБДД информации об этой аварии пока нет.

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Комментарии (3)

Киркор_Филиппов
Опять дедок куда-то спешил...
Fenomen
Не автобус, а Пазик.
kоt-obormot
Урюки - носятся как будто на свидание с чертом опаздывают.
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