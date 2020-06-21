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21.06.2020 12:13
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«Замедлите тестирование, пожалуйста». Трамп придумал, как уменьшить число зараженных COVID-19

Президент США Дональд Трамп попросил свою администрацию замедлить тестирование на коронавирус, поскольку оно выявляет слишком много случаев заболевания COVID-19 в день. Как сообщает CNN 21 июня, Трамп заявил об этом на предвыборном митинге в городе Талса, штате Оклахома.

«Плохая сторона заключается в том, что... когда вы проводите так много тестов, вы находите больше людей, вы находите больше случаев. Поэтому я сказал моим людям: замедлите тестирование, пожалуйста», — цитирует издание выступление президента.

Как позже сообщил представитель Белого дома журналистам, Трамп, «очевидно, шутил».

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что школы в США должны открыться осенью, поскольку дети менее подвержены заболеванию коронавирусом и имеют сильный иммунитет.

По данным ВОЗ, к 20 июня в США было зарегистрировано 2 172 212 больных коронавирусом — больше, чем в какой-либо другой стране мира. По информации американского университета Джонса Хопкинса, за прошедшие сутки в США было выявлено 568 смертей от коронавируса, всего — 119,7 тыс.

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Комментарии (5)

Alex000
Вау, я даже догадываюсь, где он почерпнул эту гениальную идею.
MI-67
Он забыл добавить: так сделал мой друг Владимир, и со статистикой сразу стало лучше - можно короноваться!
Ma-260802031
И тем не менее, он прав. Со временем все к этому придут.
Положительный не равно больной или нуждающийся в лечении. А если человеку нужно лечение, оно никак не зависит от результата анализа.
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