«Замедлите тестирование, пожалуйста». Трамп придумал, как уменьшить число зараженных COVID-19

Президент США Дональд Трамп попросил свою администрацию замедлить тестирование на коронавирус, поскольку оно выявляет слишком много случаев заболевания COVID-19 в день. Как сообщает CNN 21 июня, Трамп заявил об этом на предвыборном митинге в городе Талса, штате Оклахома.



«Плохая сторона заключается в том, что... когда вы проводите так много тестов, вы находите больше людей, вы находите больше случаев. Поэтому я сказал моим людям: замедлите тестирование, пожалуйста», — цитирует издание выступление президента.

