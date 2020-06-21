«Замедлите тестирование, пожалуйста». Трамп придумал, как уменьшить число зараженных COVID-19
Президент США Дональд Трамп попросил свою администрацию замедлить тестирование на коронавирус, поскольку оно выявляет слишком много случаев заболевания COVID-19 в день. Как сообщает CNN 21 июня, Трамп заявил об этом на предвыборном митинге в городе Талса, штате Оклахома.
«Плохая сторона заключается в том, что... когда вы проводите так много тестов, вы находите больше людей, вы находите больше случаев. Поэтому я сказал моим людям: замедлите тестирование, пожалуйста», — цитирует издание выступление президента.
Как позже сообщил представитель Белого дома журналистам, Трамп, «очевидно, шутил».
Кроме того, Дональд Трамп заявил, что школы в США должны открыться осенью, поскольку дети менее подвержены заболеванию коронавирусом и имеют сильный иммунитет.
По данным ВОЗ, к 20 июня в США было зарегистрировано 2 172 212 больных коронавирусом — больше, чем в какой-либо другой стране мира. По информации американского университета Джонса Хопкинса, за прошедшие сутки в США было выявлено 568 смертей от коронавируса, всего — 119,7 тыс.