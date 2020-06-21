В Киеве разбирают сложившийся из-за взрыва дом, где погибли люди. Жители рассказали о недавнем ремонте
В общей сложности два человека погибли и трое были спасены после взрыва в жилом доме в Киеве утром 21 июня.
Итоги спасательных работ подводит вечером Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. В девятиэтажном жилом доме на улице Соломии (Саломеи) Крушельницкой около 10 часов утра произошёл взрыв бытового газа. Были разрушены четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи. Фактически сложилась несущая стена длинного дома. К 18 часам эвакуировали 23 человек, троих извлекли из-под завалов. Найдены двое погибших. Поиск людей, как пишут СМИ, может продолжиться в ночное время.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, что источник взрыва мог быть на седьмом этаже. Эвакуированным жителям он пообещал временное жильё.
Местные жители рассказали «МК», что в минувший вторник в доме ощущался запах газа. В среду приехала аварийная бригада и ликвидировала утечку. Но люди были недовольны работой: сделали, по их словам, «кое-как».