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21.06.2020 19:41
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В Киеве разбирают сложившийся из-за взрыва дом, где погибли люди. Жители рассказали о недавнем ремонте

В общей сложности два человека погибли и трое были спасены после взрыва в жилом доме в Киеве утром 21 июня.

Фото: www.dsns.gov.ua
Фото: www.dsns.gov.ua
Фото: www.dsns.gov.ua
Фото: www.dsns.gov.ua

Итоги спасательных работ подводит вечером Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. В девятиэтажном жилом доме на улице Соломии (Саломеи) Крушельницкой около 10 часов утра произошёл взрыв бытового газа. Были разрушены четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи. Фактически сложилась несущая стена длинного дома. К 18 часам эвакуировали 23 человек, троих извлекли из-под завалов. Найдены двое погибших. Поиск людей, как пишут СМИ, может продолжиться в ночное время.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, что источник взрыва мог быть на седьмом этаже. Эвакуированным жителям он пообещал временное жильё.

Местные жители рассказали «МК», что в минувший вторник в доме ощущался запах газа. В среду приехала аварийная бригада и ликвидировала утечку. Но люди были недовольны работой: сделали, по их словам, «кое-как».

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