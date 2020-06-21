Петербуржец угрожал бомбой в банке: он начал «обратный отсчёт», чтобы получить 1,5 миллиона

Мужчина, решивший использовать фразы из боевиков, чтобы точно получить 1,5 миллиона рублей от сотрудников офиса Сбербанка в Земском переулке, 11, задержан в Петербурге. Как стало известно «Фонтанке» 21 июня, по факту разбоя возбудили уголовное дело. Дальнейшего налётчик подождёт в изоляторе.

Перед выбором «взрыв или деньги» 44-летний мужчина поставил специалистов банка 10 июня. Сумму просил передать ему немедленно и в виде наличных. Вслух звучали слова про «обратный отсчёт».

С заявлением в полицию управляющая офиса обратилась через шесть дней. 19 июня на улице Новикова, 4, оперативники задержали подозреваемого: им оказался неработающий житель многоэтажки в Земском переулке, 9. Выбирая цель для налёта, он решил далеко не ходить.