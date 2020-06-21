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21.06.2020 11:50
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Петербуржец угрожал бомбой в банке: он начал «обратный отсчёт», чтобы получить 1,5 миллиона

Мужчина, решивший использовать фразы из боевиков, чтобы точно получить 1,5 миллиона рублей от сотрудников офиса Сбербанка в Земском переулке, 11, задержан в Петербурге. Как стало известно «Фонтанке» 21 июня, по факту разбоя возбудили уголовное дело. Дальнейшего налётчик подождёт в изоляторе.

Перед выбором «взрыв или деньги» 44-летний мужчина поставил специалистов банка 10 июня. Сумму просил передать ему немедленно и в виде наличных. Вслух звучали слова про «обратный отсчёт».

С заявлением в полицию управляющая офиса обратилась через шесть дней. 19 июня на улице Новикова, 4, оперативники задержали подозреваемого: им оказался неработающий житель многоэтажки в Земском переулке, 9. Выбирая цель для налёта, он решил далеко не ходить.

В пресс-службе Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» подтвердили инцидент. Сотрудник банка незамедлительно вызвал полицию. Со стороны службы безопасности банка было оказано необходимое содействие правоохранительным органам в поиске и поимке преступника.

Обстоятельства разбоя устанавливаются. Мужчина уже был судим. В частности, он знаком со статьями о нарушении правил хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ, похищении человека, подделке документов.

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Комментарии (5)

RomCraft
Мне одному кажется странным, что управляющая офиса целых шесть дней раздумывала, стоит ли обращаться в полицию по факту ограбления?
Павел Воронов
Я так понимаю, человек просто снова захотел на казенное содержание.
Noisymouse
Интересно, сколько нужно выпить, чтобы решить - вот сейчас тебе на блюдечке принесут лимон и еще половинку, и ты пойдешь гулять и ни в чем себе не отказывать?
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