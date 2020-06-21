«Рено» на трассе «Кола» врезался во встречный УАЗ. Очевидцы рассказывают страшное

По предварительной информации УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, 21 июня около 5:05 на 81-м километре трассы женщина на «Рено Сандеро» при неустановленных обстоятельствах выехала на встречную полосу и врезалась в «УАЗ Патриот» под управлением 52-летнего мужчины. Водитель «Рено» и пассажир-мужчина скончались на месте происшествия. Водитель УАЗа и 46-летний мужчина – пассажир «Рено» госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Участок, где произошла авария, двухполосный с высоким трафиком, где водители часто идут на рискованные обгоны. Правда, рано утром поток машин не должен был быть плотным. Едущие сейчас по Мурманке автомобилисты видят последствия. «Сейчас мимо ехали. Машину пополам разорвало. Аварийка до сих пор мигает. Я думала, никто не выжил», - делится впечатлением Анна в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Мужчина-пассажир практически не пострадал, - утверждает Дмитрий. - По моим данным, два трупа это две женщины. Тела разорваны на части и разбросаны на расстоянии 20 метров от машины. Лично сам забирал пострадавших с места ДТП. Водитель УАЗа тоже практически не пострадал. По его данным, «Сандеро» вышло на обгон, и он ничего не успел сделать. УАЗ направлялся в сторону Мурманска, а они в СПб. Конечно, авария жёсткая. Фото не стал делать».

Маргарита, по её словам, дочь пострадавшего в «Рено» мужчины. Его только что прооперировали в больнице Шлиссельбура, пишет она. «Там был мой отец, умерли его друг и его девушка, сейчас он в травме в Шлиссельбурге на операции, – рассказывает Маргарита. – Подробностей никто не знает, почему женщина оказалась за рулём. <…> При мне на скорой привезли водителя «Патриота», его тоже прооперировали. У водителя «Патриота» сломаны рёбра и что-то с сердцем, а у пассажира «Рено» разрез в области живота, травма головы и разрыв связок».