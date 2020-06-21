В Петербурге зафиксировано 26 смертей от COVID-19 – больше, чем сутками ранее

В Петербурге за последние сутки зафиксировано 26 смертей пациентов, зараженных COVID-19. Общее число погибших достигло 840 человек, сообщает 21 июня оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Количество смертей увеличилось по сравнению с предыдущим днем - за прошлые сутки скончался 21 человек.

В сообщении также говорится, что число выздоровевших горожан за прошедшие сутки составило 498 человек. За весь период пандемии от инфекции излечились 13 463 человека.

По оперативным данным администрации губернатора Санкт-Петербургу на 10:00, за последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 19 974 человека. Под медицинским наблюдением находится 2817 человек: 57 в обсерваторе, 829 на самоизоляции, 1931 – контактные.