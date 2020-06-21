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21.06.2020 10:57
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В Петербурге зафиксировано 26 смертей от COVID-19 – больше, чем сутками ранее

В Петербурге за последние сутки зафиксировано 26 смертей пациентов, зараженных COVID-19. Общее число погибших достигло 840 человек, сообщает 21 июня оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Количество смертей увеличилось по сравнению с предыдущим днем - за прошлые сутки скончался 21 человек.

В сообщении также говорится, что число выздоровевших горожан за прошедшие сутки составило 498 человек. За весь период пандемии от инфекции излечились 13 463 человека.

По оперативным данным администрации губернатора Санкт-Петербургу на 10:00, за последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 19 974 человека. Под медицинским наблюдением находится 2817 человек: 57 в обсерваторе, 829 на самоизоляции, 1931 – контактные.

Обработано 432 вызова, поступивших в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. В службу экстренных вызовов «112» обратились 202 человека. О прибытии из другой страны сообщили 59 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 98 обращений, в полицию - 34. Остальные звонки были справочного характера. На горячую линию 8-800-200-34-11 поступило 45 обращений по поводу оказания помощи волонтёрами.

За сутки в Петербурге подтверждено 229 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в России COVID-19 обнаружили у 7 728 человек. Эти цифры ниже предыдущих.

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Комментарии (2)

spb7771250
Фонтанка, узнайте, пжл, сколько сейчас госпитализируют. Недавно вы писали про 650. А здесь обращений в скорую около 100. Если было 650, а стало 100 - это очень хорошо.
krasnonosov
Какой смысл печатать эти нарисованные специально обученными людьми цифры?
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