В Петербурге зафиксировано 26 смертей от COVID-19 – больше, чем сутками ранее
В Петербурге за последние сутки зафиксировано 26 смертей пациентов, зараженных COVID-19. Общее число погибших достигло 840 человек, сообщает 21 июня оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Количество смертей увеличилось по сравнению с предыдущим днем - за прошлые сутки скончался 21 человек.
В сообщении также говорится, что число выздоровевших горожан за прошедшие сутки составило 498 человек. За весь период пандемии от инфекции излечились 13 463 человека.
По оперативным данным администрации губернатора Санкт-Петербургу на 10:00, за последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 19 974 человека. Под медицинским наблюдением находится 2817 человек: 57 в обсерваторе, 829 на самоизоляции, 1931 – контактные.
Обработано 432 вызова, поступивших в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. В службу экстренных вызовов «112» обратились 202 человека. О прибытии из другой страны сообщили 59 человек. В Городскую службу скорой помощи направлено 98 обращений, в полицию - 34. Остальные звонки были справочного характера. На горячую линию 8-800-200-34-11 поступило 45 обращений по поводу оказания помощи волонтёрами.
За сутки в Петербурге подтверждено 229 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в России COVID-19 обнаружили у 7 728 человек. Эти цифры ниже предыдущих.