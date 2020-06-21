За последние сутки в России выявлено 7 728 новых случаев заражения COVID-19 в 84 регионах. В Санкт-Петербурге – 229. Он на четвёртом месте. Об этом 21 июня сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

30,2% из новых случаев не имели клинических проявлений болезни, отмечается в сообщении.

В целом по России за сутки зафиксировано 109 летальных исходов, полностью выздоровели 5 119 человек.