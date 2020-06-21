В России выявлено 7 728 новых случаев заражения коронавирусом, в Петербурге – 229
За последние сутки в России выявлено 7 728 новых случаев заражения COVID-19 в 84 регионах. В Санкт-Петербурге – 229. Он на четвёртом месте. Об этом 21 июня сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.
30,2% из новых случаев не имели клинических проявлений болезни, отмечается в сообщении.
В целом по России за сутки зафиксировано 109 летальных исходов, полностью выздоровели 5 119 человек.
Сегодняшние показатели ниже вчерашних. За предыдущие сутки в России было выявлено 7 889 новых случаев коронавируса, а в Петербурге — 232.
В Москве зафиксировано самое низкое число заболевших с 9 апреля, отчитывается столичный оперштаб. Подтверждено 968 новых случаев, уменьшение по сравнению с предыдущим днем составляет 8%. Возраст новых заболевших:
- 41,3% — от 18 до 45 лет;
- 32,2% — от 46 до 65 лет;
- 13,4% — от 66 до 79 лет;
- 7,6% — старше 80 лет;
- 5,5% — дети.