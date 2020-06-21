FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +23
69.57р78.00р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
21.06.2020 10:45
1
Печать

Неизвестные наследили в квартире на севере Петербурга. Из тайника забрали золото на миллион

О пропаже коллекции украшений из золота заявили в полицию жители Калининского района Санкт-Петербурга. Неизвестные проникли в квартиру в многоэтажке и унесли с собой ювелирку на 950 тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 21 июня, к правоохранителям вчера вечером обратился 35-летний логист одной из международных служб экспресс-доставки. Он сообщил, что проживает в двухкомнатной квартире на улице Брянцева, 13, вместе со своей 75-летней тётей. Вечером в субботу обнаружилось, что пока никого не было дома, кто-то вскрыл дверь и забрал все украшения женщины. Ущерб составил почти миллион.

На месте полиция нашла следы кроссовок, ботинок и отпечатки пальцев. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Кто, как и когда сумел подобрать ключи к чужой квартире на 8 этаже и после этого уйти незамеченным, сейчас выясняется.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний