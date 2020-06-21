Неизвестные наследили в квартире на севере Петербурга. Из тайника забрали золото на миллион

О пропаже коллекции украшений из золота заявили в полицию жители Калининского района Санкт-Петербурга. Неизвестные проникли в квартиру в многоэтажке и унесли с собой ювелирку на 950 тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 21 июня, к правоохранителям вчера вечером обратился 35-летний логист одной из международных служб экспресс-доставки. Он сообщил, что проживает в двухкомнатной квартире на улице Брянцева, 13, вместе со своей 75-летней тётей. Вечером в субботу обнаружилось, что пока никого не было дома, кто-то вскрыл дверь и забрал все украшения женщины. Ущерб составил почти миллион.