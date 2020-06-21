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21.06.2020 10:35
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«На помощь мчаться он готов в любой момент». Пациенты Детского хосписа поздравили медиков с праздником в стихах

Подопечные Санкт-Петербургского Детского хосписа поздравили медиков с их профессиональным праздником, который в этом году отмечается 21 июня.

Маленькие пациенты вместе с родителями и волонтёрами сочинили трогательные стихи, в которых благодарят врачей медсестер и других работников здравоохранения за их заботу и каждодневный подвиг, и записали видеопоздравление.

«Дети из хосписа и их семьи больше других нуждаются в помощи и внимании врачей. Однако сейчас самим врачам нужна поддержка, чтобы справиться с пандемией и продолжить спасать жизни людей», — сказали в хосписе.

День медицинского работника стали отмечать ещё в СССР на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». Он отмечается в третье воскресенье июня.

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Комментарии (1)

Djnyana
Млин, здоровья так не хватит, но - придётся!.. Всех Медиков - С Праздником! )
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