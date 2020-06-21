Подопечные Санкт-Петербургского Детского хосписа поздравили медиков с их профессиональным праздником, который в этом году отмечается 21 июня.



Маленькие пациенты вместе с родителями и волонтёрами сочинили трогательные стихи, в которых благодарят врачей медсестер и других работников здравоохранения за их заботу и каждодневный подвиг, и записали видеопоздравление.



«Дети из хосписа и их семьи больше других нуждаются в помощи и внимании врачей. Однако сейчас самим врачам нужна поддержка, чтобы справиться с пандемией и продолжить спасать жизни людей», — сказали в хосписе.