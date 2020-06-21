FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +23
69.57р78.00р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
21.06.2020 10:09
4
Печать

Фанатов «Зенита» могут наказать за проход на матч с ЦСКА

Болельщикам «Зенита», попавшим на матч 23-го тура РПЛ с ЦСКА, грозит административное наказание.

Как сообщает Sport24, за нахождение на «ВЭБ Арене» по чужим абонементам зрителей будут судить.

По данным издания, некоторые фанаты перед матчем в Москве купили билеты у перекупщиков. После первого гола своей команды фанаты начали скандировать: «Зенит», и к ним приставили стюарда. На 18-й минуте их пересадили с сектора ЦСКА на гостевой. Впоследствии полицейские задержали их, пишет журналист Sport24.

«Зенит» 20 июня победил ЦСКА в Москве со счётом 4:0. Дубль на счету бразильского форварда петербургской команды Малкома. Подробнее о матче читайте в статье «Фонтанки» «ЦСКА — «Зенит». Операция «Разгром».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Dmitry-spb
А почему болелам Зенита нельзя было проходить вообще?? Если укладывались в квоту 10 %. Непонятно...
sektor7
С победой!
Можно подумать в Москве нет болельщиков нашего клуба. Их достаточно.
Спасибо за поддержку, парни!
ALEKAZ
Что за бред!?. А может лучше судить мегаболельщиков "коней", которые умудрились толкнуть проходки по своим абонементам в жажде наживы?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний