Болельщикам «Зенита», попавшим на матч 23-го тура РПЛ с ЦСКА, грозит административное наказание.
Как сообщает Sport24, за нахождение на «ВЭБ Арене» по чужим абонементам зрителей будут судить.
По данным издания, некоторые фанаты перед матчем в Москве купили билеты у перекупщиков. После первого гола своей команды фанаты начали скандировать: «Зенит», и к ним приставили стюарда. На 18-й минуте их пересадили с сектора ЦСКА на гостевой. Впоследствии полицейские задержали их, пишет журналист Sport24.
УПД. Все болельщики задержаны полицией. https://t.co/E2jKrwxWsl— Vladimir Kolos (@kolos_vladimir) June 20, 2020
«Зенит» 20 июня победил ЦСКА в Москве со счётом 4:0. Дубль на счету бразильского форварда петербургской команды Малкома. Подробнее о матче читайте в статье «Фонтанки» «ЦСКА — «Зенит». Операция «Разгром».