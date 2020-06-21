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21.06.2020 10:14
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В результате резни в парке в Великобритании погибли три человека

Три человека погибли и трое получили серьёзные ранения в результате нападения в британском городе Рединг.

Как сообщает 21 июня Sky News, субботним вечером в парке Форбери к группе из 10 человек подошёл мужчина с ножом и начал наносить людям удары в руки и шеи. Трое скончались на месте, из трёх раненых двое находятся в тяжёлом состоянии.

По подозрению в убийстве задержан 25-летний мужчина. Он пытался скрыться, но его поймали.

В полиции не утверждают, что это был именно теракт, однако в расследовании обстоятельств происшествия принимают участие сотрудники контртеррористической полиции.

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