В результате резни в парке в Великобритании погибли три человека
Три человека погибли и трое получили серьёзные ранения в результате нападения в британском городе Рединг.
Как сообщает 21 июня Sky News, субботним вечером в парке Форбери к группе из 10 человек подошёл мужчина с ножом и начал наносить людям удары в руки и шеи. Трое скончались на месте, из трёх раненых двое находятся в тяжёлом состоянии.
Major incident in Forbury Gardens #stabbings massive police and health services presence. My thoughts with the victims 🙏🏻 pic.twitter.com/h4zBo3g9s1— CarlosGarciaPascual (@Cogp79) June 20, 2020
По подозрению в убийстве задержан 25-летний мужчина. Он пытался скрыться, но его поймали.
В полиции не утверждают, что это был именно теракт, однако в расследовании обстоятельств происшествия принимают участие сотрудники контртеррористической полиции.