Репетиция так же прекрасна, как сам праздник. Полюбуйтесь алыми парусами брига «Россия»
Замеченный в Финском заливе бриг «Россия» субботним вечером делал пробный проход, готовясь к празднику выпускников «Алые паруса». Показываем, как это было.
Парусник прошёл в Петровском фарватере, рядом с Крестовским островом и Приморским районом. Увидеть его живьём смогли горожане, гулявшие на берегу, например в парке 300-летия Санкт-Петербурга.
В этом году наблюдать за торжеством «Алых парусов» с берегов Невы, как это было обычно, не получится. В связи с распространением коронавируса праздник перевели в онлайн. В субботу, 27 июня, бриг будет делать проход в Финском заливе, а все федеральные каналы — транслировать видеосъёмку в прямом эфире.