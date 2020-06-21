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21.06.2020 11:55
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Репетиция так же прекрасна, как сам праздник. Полюбуйтесь алыми парусами брига «Россия»

Фото: Читатель «Фонтанки» Андрей

Замеченный в Финском заливе бриг «Россия» субботним вечером делал пробный проход, готовясь к празднику выпускников «Алые паруса». Показываем, как это было.

Парусник прошёл в Петровском фарватере, рядом с Крестовским островом и Приморским районом. Увидеть его живьём смогли горожане, гулявшие на берегу, например в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

Фото: Читатель «Фонтанки» Андрей
Фото: Читатель «Фонтанки» Андрей
Фото: Читатель «Фонтанки» Андрей
Фото: Читатель «Фонтанки» Андрей
Фото: Читатель «Фонтанки» Андрей
Фото: Читатель «Фонтанки» Андрей

В этом году наблюдать за торжеством «Алых парусов» с берегов Невы, как это было обычно, не получится. В связи с распространением коронавируса праздник перевели в онлайн. В субботу, 27 июня, бриг будет делать проход в Финском заливе, а все федеральные каналы — транслировать видеосъёмку в прямом эфире.

Фото: Читатель «Фонтанки» Андрей

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Комментарии (4)

Djnyana
Млин.., вот тут реально - мат, Йесли кто-то желает переместить ценности в другое место, тут.., не только мат, но..буит - Жопа! Опять ведь дальше, мне лучше замолчать, но - с..ки! Какие же вы - с..ки, - Родину предать, какая же мать такое сдержит?! Родина - мне Мать, Отец мне - Бог, но бл.. Уставы нарушать!..
Djnyana
Флагманский Бриг должен ходить там, где ему положено, т.е. - перед Самым Главным Дворцом! А не перед какой-то...., извиняюсь!
dozer_666
Парк 300-летия закрыт!Как можно из него любоваться?Фъ вы провоцируете людей на нарушения предписаний усатого таракана?
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