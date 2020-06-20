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20.06.2020 23:48
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Бриг «Россия» показал алые паруса на фоне огненного неба

Алыми парусами во всей их красе смогли полюбоваться дальнозоркие петербуржцы вечером 20 июня. Бриг «Россия» – символ праздника выпускников – прошёл по заливу к самому устью Невы.

Парусник на фоне закатного неба сфотографировала читательница «Фонтанки» Елизавета. До этого он уже попадал в объективы фотографов – и почти в том же месте у Лахта Центра, и в Неве, – но со свёрнутыми парусами.

Фото: Автор фото – Елизавета Константинова
Фото: Автор фото – Елизавета Константинова

До самого праздника «Алые паруса» остаётся чуть больше недели. На этот раз он пройдёт в Финском заливе, а не в Неве. Любоваться судном с набережных 27 июня выпускники и прочие горожане не смогут. Зато все жители России получат возможность наблюдать его на голубых экранах: федеральные каналы будут вести трансляцию.

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