Алыми парусами во всей их красе смогли полюбоваться дальнозоркие петербуржцы вечером 20 июня. Бриг «Россия» – символ праздника выпускников – прошёл по заливу к самому устью Невы.
Парусник на фоне закатного неба сфотографировала читательница «Фонтанки» Елизавета. До этого он уже попадал в объективы фотографов – и почти в том же месте у Лахта Центра, и в Неве, – но со свёрнутыми парусами.
До самого праздника «Алые паруса» остаётся чуть больше недели. На этот раз он пройдёт в Финском заливе, а не в Неве. Любоваться судном с набережных 27 июня выпускники и прочие горожане не смогут. Зато все жители России получат возможность наблюдать его на голубых экранах: федеральные каналы будут вести трансляцию.