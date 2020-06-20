ВОЗ: За сутки в мире выявлено 139 тысяч заражений коронавирусом. Россия третья по числу больных
Число подтверждённых Всемирной организацией здравоохранения случаев инфицирования COVID-19 за сутки возросло во всём мире почти на 139 тысячи, превысив 8,52 миллиона. Количество смертей увеличилось более чем на 6 тысяч и приблизилось к 457 тысячам.
Как сообщает ТАСС, 20 июня к 11 часам по московскому времени ВОЗ зарегистрировала 8 525 042 инфицированных и 456 973 умерших. Заразившихся за сутки стало больше на 138 980, погибших – на 6 271. Днём ранее был выявлен 142 451 новый случай заражения и 5 151 летальный исход.
Первое место по числу заболевших занимают Северная и Южная Америки – 4 163 813 (плюс 71 287 за сутки). Погибших там 215 903 (плюс 3 386). В Европе – 2 509 750 заразившихся (плюс 18 313) и 192 645 смертей (плюс 1 726). На третьем месте Восточно-Средиземноморский регион: 878 428 инфицированных (плюс 21 778) и 19 560 летальных исходов (плюс 519).
Среди стран больше всего коронавирусных больных зарегистрировано в США – 2 172 212 человек. За ними идут Бразилия (978 142), Россия (576 952), Индия (395 048), Великобритания (301 819), Испания (245 575), Перу (244 388), Италия (238 011), Чили (231 393) и Иран (200 262).
Статистика ВОЗ учитывает официально подтверждённые сведения, предоставляемые государствами.