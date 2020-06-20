ВОЗ: За сутки в мире выявлено 139 тысяч заражений коронавирусом. Россия третья по числу больных

Число подтверждённых Всемирной организацией здравоохранения случаев инфицирования COVID-19 за сутки возросло во всём мире почти на 139 тысячи, превысив 8,52 миллиона. Количество смертей увеличилось более чем на 6 тысяч и приблизилось к 457 тысячам.

Как сообщает ТАСС, 20 июня к 11 часам по московскому времени ВОЗ зарегистрировала 8 525 042 инфицированных и 456 973 умерших. Заразившихся за сутки стало больше на 138 980, погибших – на 6 271. Днём ранее был выявлен 142 451 новый случай заражения и 5 151 летальный исход.