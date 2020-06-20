Суд разрешил публикацию мемуаров экс-советника Трампа. Минюст настаивал на угрозе нацбезопасности

«По причинам, которые вряд ли следует указывать, суд не прикажет изъять и уничтожить политические мемуары по всей стране», – озвучил окончательное решение судья Ройс Ламберт. Его слова 20 июня приводит CNN . Специалист отметил, что книгу можно найти в Интернете, и обратное решение суда ничего не изменит. Работа Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir) уже частично публиковалась в СМИ.

Суд разрешил публикацию книги бывшего советника президента США. Ранее Дональд Трамп настаивал на том, что выпуск работы Джона Болтона недопустим, потому что в ней разглашаются секретные сведения, а часть информации неправдива.

Выход мемуаров требовало остановить министерство юстиции США, поскольку экс-советник отказался от проверки правительства и не согласовывал информацию. «То, что выходит сейчас, слишком громко», – охарактеризовал ситуацию Дональд Трамп, настаивая на блокировке.

Как теперь отметил судья Ламберт, несмотря на то, что «правительство не смогло установить, что запрет предотвратит невосполнимый ущерб», а ходатайство об этом было отклонено, «обвиняемый Болтон, скорее всего, создал угрозу национальной безопасности». В таком случае политик ещё может «подставить себя под уголовную ответственность».

Джон Болтон был советником Трампа с апреля 2018 года до сентября 2019-го. В мемуарах он нелестно высказывается о президенте и, в частности, уделяет внимание вопросу Украины. Книга должна поступить в продажу во вторник, 23 июня.