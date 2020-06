Суд разрешил публикацию мемуаров экс-советника Трампа. Минюст настаивал на угрозе нацбезопасности

Суд разрешил публикацию книги бывшего советника президента США. Ранее Дональд Трамп настаивал на том, что выпуск работы Джона Болтона недопустим, потому что в ней разглашаются секретные сведения, а часть информации неправдива.

«По причинам, которые вряд ли следует указывать, суд не прикажет изъять и уничтожить политические мемуары по всей стране», – озвучил окончательное решение судья Ройс Ламберт. Его слова 20 июня приводит CNN. Специалист отметил, что книгу можно найти в Интернете, и обратное решение суда ничего не изменит. Работа Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir) уже частично публиковалась в СМИ.