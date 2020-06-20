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20.06.2020 22:46
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Ливень в Симферополе смыл в реку строительный вагончик со спящим человеком внутри

В Крыму, где из-за ливней реки вышли из берегов, очевидцы спасли мужчину, которого унесло потоками воды.

Как сообщает вечером 20 июня республиканское ГУ МЧС, в службу спасения Симферополя поступил вызов на улицу Титова. Там в реку Салгир смыло строительный вагончик, в котором был мужчина. Прибыв на место, сотрудники МЧС застали вагончик в реке и выяснили, что очевидцы уже помогли мужчине выбраться. Спасатели передали его сотрудникам Скорой медицинской помощи.

Фото: Фото 82.mchs.gov.ru
Фото: Фото 82.mchs.gov.ru
Фото: Фото 82.mchs.gov.ru
Фото: Фото 82.mchs.gov.ru

Видеозапись с места происшествия публикует паблик «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» «ВКонтакте». «Спящего рабoтягу унесло в строительном вaгончике прям в Салгир! – комментирует очевидец. – Отдeльная благодарность cкорой и МЧС, как всегда, на высшем уровне! С мужиком всё нормально».

В Крыму, напомним, действует штормовое предупреждение. В течение суток 21 июня вода в реках может повыситься на 0,5–1,5 метра.

Напомним, по Петербургу сильный ураган прокатился 18 июня, а в Москве сегодня ливень затопил несколько улиц.

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