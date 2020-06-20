Главному тренеру ЦСКА стало плохо после проигрыша «Зениту»

Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко не пришел на послематчевую пресс-конференцию после игры с «Зенитом» (0:4), которая состоялась с Москве в субботу, 20 июня. Как сообщил его помощник Сергей Овчинников, это связано с плохим самочувствием.

«Виктор Михайлович плохо себя почувствовал. Давайте не мучить человека, поднялось давление», — заявил Овчинников в эфире YouTube-канала РПЛ, где проходила прямая трансляция пресс-конференции.

Напомним, что «Зенит» победил ЦСКА со счетом 4:0. Дубль на счету бразильского форварда петербургской команды Малкома.