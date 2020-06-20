Сопернику Лукашенко предъявлены обвинения

Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявили обвинение по уголовной статье по делу Белгазпромбанка.

«Нас вызывали на процессуальные действия, по факту ему предъявлено обвинение. Статьи называть мне нельзя. Могу сказать, что Виктор Дмитриевич намерен принципиально отстаивать свою правоту, убеждения и честное имя», – рассказал 20 июня РИА «Новости» адвокат политика Дмитрий Лаевский.

Бабарико задержали за то, что он, будучи экс-руководителем Белгазпромбанка, якобы «являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности». Политика называют главным соперником действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на нынешних выборах.