Сопернику Лукашенко предъявлены обвинения

Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявили обвинение по уголовной статье по делу Белгазпромбанка.
«Нас вызывали на процессуальные действия, по факту ему предъявлено обвинение. Статьи называть мне нельзя. Могу сказать, что Виктор Дмитриевич намерен принципиально отстаивать свою правоту, убеждения и честное имя», – рассказал 20 июня РИА «Новости» адвокат политика Дмитрий Лаевский.
Бабарико задержали за то, что он, будучи экс-руководителем Белгазпромбанка, якобы «являлся непосредственным организатором и руководителем противоправной деятельности». Политика называют главным соперником действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на нынешних выборах.
Виктора задержали вместе с его сыном Эдуардом Бабарико, который руководит инициативной группой по выдвижению на выборы. Защита обжаловала действия правоохранителей.
Обыски 12 июня прошли в здании Белгазпромбанка. С сотрудниками работают службы. Комитет государственного контроля (КГК) Белоруссии заявил, что задержания прошли в рамках уголовного дела об отмывании денег и неуплате налогов.
Виктор Бабарико выступал с предложением о референдуме об изменении Конституции. Сейчас по стране проходят массовые выступления против его преследования. Выборы главы государства назначены на 9 августа.