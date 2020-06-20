Девочка-подросток утонула у Осиновецкого маяка на глазах у подруги

Гибелью девочки закончился отдых у Ладожского озера 20 июня около 17 часов. Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, школьница приехала на пляж у Осиновецкого маяка в компании подруг. В воде ей могло стать плохо.

По словам знакомых погибшей, девушки купались по очереди. В какой-то момент, когда в воде оказались двое друзей, на озере поднялись волны. Берег ушёл из-под ног. Отдыхающие на пляже не обратили внимания на панику и крики, рассказывает читатель «Фонтанки» Михаил.

По словам девочки, которая все-таки смогла доплыть до берега, последними словами её подруги стала фраза: «Мне плохо».