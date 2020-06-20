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20.06.2020 21:28
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Девочка-подросток утонула у Осиновецкого маяка на глазах у подруги

Гибелью девочки закончился отдых у Ладожского озера 20 июня около 17 часов. Как рассказали «Фонтанке» очевидцы, школьница приехала на пляж у Осиновецкого маяка в компании подруг. В воде ей могло стать плохо.

По словам знакомых погибшей, девушки купались по очереди. В какой-то момент, когда в воде оказались двое друзей, на озере поднялись волны. Берег ушёл из-под ног. Отдыхающие на пляже не обратили внимания на панику и крики, рассказывает читатель «Фонтанки» Михаил.

По словам девочки, которая все-таки смогла доплыть до берега, последними словами её подруги стала фраза: «Мне плохо».

Спасатели прибыли на место практически сразу. В МЧС по Ленинградской области «Фонтанке» заявили, что, по предварительной информации, ребёнку было 12 лет. Точные сроки поисков не называются. С выжившим ребёнком работают специалисты.

По данным издания 47news, за минувшие сутки в Ленинградской области утонули семь человек.

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Комментарии (3)

krasnonosov
"за минувшие сутки в Ленинградской области утонули семь человек"

Такими темпами скоро обгоним коронавирус.
Предлагаю закрыть все реки и водоемы в стране, обнести их красно-белыми лентами.
Обязать граждан приближаться к воде на расстояние менее 100 метров только в ластах и акваланге (ласты без акваланга и наоборот не считается).
За отсутствие надетых ласт и акваланга налагать на граждан штраф.
Контроль за соблюдением новых правил возложить на Роспотребпозор.
sitta europaea
Сегодня в Коккорево та же картина (это чуть южнее маяка).
"на озере поднялись волны" - да там весь день ветрище и волны!

Родители непонятно, куда смотрели :(
261254291
"Берег ушёл из-под ног. " Это как???
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