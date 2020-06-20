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20.06.2020 21:00
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«Зенит» разгромил ЦСКА. Дубль оформил Малком

В пользу футбольного клуба «Зенит» завершился матч 23 тура чемпионата России против ЦСКА в субботу, 20 июня, в Москве. Петербуржцы выиграли со счётом 4:0.

Голы забили Бранислав Иванович (2 минута встречи), Малком (9 и 45 минута) и Дриусси (90+4 с пенальти).

Теперь на счету «Зенита» 53 очка. Петербуржцы продолжают удерживать лидерство в чемпионате. Следующий матч сине-бело-голубые проведут в Петербурге 26 июня против «Крыльев Советов».

Напомним, что в начале матча с ЦСКА «Зенит» почтил память врачей, погибших в борьбе с коронавирусом.

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