«Зенит» разгромил ЦСКА. Дубль оформил Малком

В пользу футбольного клуба «Зенит» завершился матч 23 тура чемпионата России против ЦСКА в субботу, 20 июня, в Москве. Петербуржцы выиграли со счётом 4:0.
Голы забили Бранислав Иванович (2 минута встречи), Малком (9 и 45 минута) и Дриусси (90+4 с пенальти).
Теперь на счету «Зенита» 53 очка. Петербуржцы продолжают удерживать лидерство в чемпионате. Следующий матч сине-бело-голубые проведут в Петербурге 26 июня против «Крыльев Советов».
Напомним, что в начале матча с ЦСКА «Зенит» почтил память врачей, погибших в борьбе с коронавирусом.