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20.06.2020 21:09
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Смольный отчитался о социальных стройках. В теме школы, садики и каток с расчётом на кёрлинг

До конца 2020 года в Санкт-Петербурге появятся девять новых школ и 22 детских сада. Как сообщили 20 июня в пресс-службе губернатора Петербурга, на стройплощадки съездил губернатор Александр Беглов.

Школа на Нерчинской улице оказалась готова на 90%. Первые классы, в одном из которых будут учиться дети с тяжёлыми нарушениями речи, откроются в сентябре. Площадку введут в эксплуатацию к концу июля. Это же произойдёт и с новым зданием на Дальневосточном проспекте. Оно станет вторым корпусом школы №691. В новых заведениях для детей будут работать по два бассейна. Группы сформируют по возрастам.

В начале октября 2020 года подрядчик сдаст детский сад на 150 мест на Октябрьской набережной, 118. «Объект был включен в АИП еще в 2014 году. За прошедшее время на объекте сменилось три подрядчика. В прошлом году контракт был заключен с ООО «УНР-398». Благодаря тому, что подрядчик осуществлял работы жестко в соответствии с графиком строительно-монтажных работ, сегодня степень строительной готовности садика составляет 75 %», – отметили власти.

Сейчас в городе строится 22 детсада. До конца 2020 года в Петербурге создадут семь новых школ, ещё два здания – в Центральном и Красносельском районах – реконструируют.

В конце августа «вступить в строй», по уверениям Беглова, должен каток с искусственным льдом на Ириновском проспекте. Работы тут ведутся с 2014 года. Сейчас специалисты делают всё необходимое для подготовки наружных сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, огнезащиты территории. На катке можно будет заниматься кёрлингом.

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Комментарии (1)

krasnonosov
А почему опять умолчали, что на эти 9 школ в городе одновременно появится несколько десятков многоэтажных человейников по 100500 этажей каждый, на которые нужно не 9, а 29 таких школ?
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