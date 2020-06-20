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20.06.2020 20:00
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Очередь в Мариинский растянулась на половину его периметра

Сотни человек стоят в очереди на вход в новое здание Мариинского театра. В 20 часов там начинается гала-концерт оперной музыки с Валерием Гергиевым за дирижерским пультом.

Фото: Автор фото — Алина Циопа / «Фонтанка.ру» 
Фото: Автор фото — Алина Циопа / «Фонтанка.ру»
Фото: Автор фото — Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

Это представление станет первым за три месяца, на которое театралы могут попасть по билетам: сегодня днём уже прошел первый, благотворительный концерт, на который были приглашены медработники.

Напомним, концерт 20 июня проводится в тестовом режиме и по новым условиям, предложенным Роспотребнадзором: зрители сидят в шахматном порядке, в масках и перчатках.

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Комментарии (9)

ШурикНаДому
Все без масок и перчаток.
Надо было арестовать всю очередь оштрафовать и отправить мыть нужники в ковидных больницах
meddmitro
Что-то Непотребобзор не досмотрел.
Надо срочно выпустить инструкцию всем солистам и хористам петь только в масках! Балет только в перчатках!
Дирижеры в костюмах защиты!
AGP
Когда ответит небритый Почётный гражданин за снесённый Дворец культуры им. Первой Пятилетки и разрушающийся "Дом Лермонтова" на Садовой, который поимел данный гражданин?!
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