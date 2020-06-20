Сотни человек стоят в очереди на вход в новое здание Мариинского театра. В 20 часов там начинается гала-концерт оперной музыки с Валерием Гергиевым за дирижерским пультом.

Это представление станет первым за три месяца, на которое театралы могут попасть по билетам: сегодня днём уже прошел первый, благотворительный концерт, на который были приглашены медработники.

Напомним, концерт 20 июня проводится в тестовом режиме и по новым условиям, предложенным Роспотребнадзором: зрители сидят в шахматном порядке, в масках и перчатках.