Во Фрунзенском районе разыскивают несовершеннолетнего юношу

Пропавшего молодого человека разыскивают поисковики и волонтёры во Фрунзенском районе Петербурга. 16-летний парень ушёл из дома около 4 — 5 часов утра 20 июня и не вернулся.

Он был одет в коричневую футболку и тёмно-зелёные шорты до колен. На ногах серые кроссовки. Среди примет мальчика — полное телосложение и очень короткая стрижка. Волосы тёмно-русые, карие глаза. Рост — 168 сантиметров.

Специалисты отрядов «Лизы Алерт» начали поиски с 16:30 и просят о помощи тех, кто обладает какой-либо информацией.