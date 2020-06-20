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20.06.2020 19:38
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Во Фрунзенском районе разыскивают несовершеннолетнего юношу

Пропавшего молодого человека разыскивают поисковики и волонтёры во Фрунзенском районе Петербурга. 16-летний парень ушёл из дома около 4 — 5 часов утра 20 июня и не вернулся.

Он был одет в коричневую футболку и тёмно-зелёные шорты до колен. На ногах серые кроссовки. Среди примет мальчика — полное телосложение и очень короткая стрижка. Волосы тёмно-русые, карие глаза. Рост — 168 сантиметров.

Специалисты отрядов «Лизы Алерт» начали поиски с 16:30 и просят о помощи тех, кто обладает какой-либо информацией.

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Комментарии (4)

Павелко Алексей
Я в 16 уже работать начал и к 7-30 шел на работу
Павелко Алексей
Я что-то не понял, он ушел сегодня утром и его уже разыскивают...?!!
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