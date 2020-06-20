Около 70% месячной нормы осадков выпало в Москве 20 июня. На затопленных улицах ветер валил деревья, а двое человек чуть не умерли от удара молнии.

«Интерфакс» со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова сообщает, что во время грозы в парке Коломенское ударила молния, пострадали два человека. Оба москвича выжили и находятся в удовлетворительном состоянии.

Самые сильные дожди прошли над южной частью столицы. Коммунальным службам пришлось убирать десять упавших деревьев. Тем растениям, которые всё-таки выстояли, сильно потрепало кроны. Листьями забивались отверстия стоков. Именно по этой причине, по утверждению властей города, и произошли локальные подтопления.