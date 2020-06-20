От молнии в Москве чуть не погибли двое. Причиной потопа власти назвали деревья
Около 70% месячной нормы осадков выпало в Москве 20 июня. На затопленных улицах ветер валил деревья, а двое человек чуть не умерли от удара молнии.
«Интерфакс» со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова сообщает, что во время грозы в парке Коломенское ударила молния, пострадали два человека. Оба москвича выжили и находятся в удовлетворительном состоянии.
Самые сильные дожди прошли над южной частью столицы. Коммунальным службам пришлось убирать десять упавших деревьев. Тем растениям, которые всё-таки выстояли, сильно потрепало кроны. Листьями забивались отверстия стоков. Именно по этой причине, по утверждению властей города, и произошли локальные подтопления.
🏚В ЗАО потек весь дом pic.twitter.com/zJxy15qs5Y— Московские новости (@moskow_vk) June 20, 2020
😥Два человека пострадали от удара молнии в парке Коломенское — мужчина и женщина перестали чувствовать ноги.— Московские новости (@moskow_vk) June 20, 2020
К ним уже направляются медики. pic.twitter.com/tfFXWTpHOt
😱 В ТЦ «РИО» Ленинский прорвало потолок на втором этаже pic.twitter.com/uxgOKbossp— Московские новости (@moskow_vk) June 20, 2020
😁 Дождь дождём, а прогулка по расписанию pic.twitter.com/WlP0JOuGrv— Московские новости (@moskow_vk) June 20, 2020
🚓 Водитель, дыхните в акваланг pic.twitter.com/ieUdeuoJ1T— Московские новости (@moskow_vk) June 20, 2020
Варшавской шоссе в Москве уже через полчаса после начала грозы превратилось в гигантскую реку. Вода скопилась в тоннелях подземных переходов и вскоре превратила их в колодцы: на поверхности не осталось ни одной ступени. Сейчас, по данным ЦОДД, движение там восстановлено.
Подобный ураган Петербург пережил 18 июня. Тогда от удара молнии на берегу Финского залива умер мальчик, и пострадала его бабушка. В Красногвардейском районе падение строительного крана стало смертельным для его машиниста. За два часа в городе выпало больше половины месячной нормы осадков.