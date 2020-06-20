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20.06.2020 20:44
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От молнии в Москве чуть не погибли двое. Причиной потопа власти назвали деревья

Около 70% месячной нормы осадков выпало в Москве 20 июня. На затопленных улицах ветер валил деревья, а двое человек чуть не умерли от удара молнии.

«Интерфакс» со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова сообщает, что во время грозы в парке Коломенское ударила молния, пострадали два человека. Оба москвича выжили и находятся в удовлетворительном состоянии.

Самые сильные дожди прошли над южной частью столицы. Коммунальным службам пришлось убирать десять упавших деревьев. Тем растениям, которые всё-таки выстояли, сильно потрепало кроны. Листьями забивались отверстия стоков. Именно по этой причине, по утверждению властей города, и произошли локальные подтопления.

Варшавской шоссе в Москве уже через полчаса после начала грозы превратилось в гигантскую реку. Вода скопилась в тоннелях подземных переходов и вскоре превратила их в колодцы: на поверхности не осталось ни одной ступени. Сейчас, по данным ЦОДД, движение там восстановлено.

Подобный ураган Петербург пережил 18 июня. Тогда от удара молнии на берегу Финского залива умер мальчик, и пострадала его бабушка. В Красногвардейском районе падение строительного крана стало смертельным для его машиниста. За два часа в городе выпало больше половины месячной нормы осадков.

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Комментарии (1)

krasnonosov
Предлагаю запретить в Москве деревья, все вырубить и закатать оставшиеся места плиткой.
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