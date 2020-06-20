Коронавирусные доплаты медикам продлят на июль и август

«Благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и, конечно, вашей героической работе эпидемия начинает отступать. Но борьба с ней продолжается, вы сами это знаете лучше, чем я. Риски, нагрузки на медицинских работников в этой связи по-прежнему высоки. И полагаю необходимым ещё два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом», — заявил Владимир Путин 20 июня во время видеоконференции с врачами.

Президент РФ попросил продлить доплаты за работу с COVID-19 российским медикам до конца лета.

Он высказал предложение поддержать 15 тысяч студентов, ординаторов, аспирантов, которых привлекли к работе в больницах на время пандемии. «Они получили настоящее боевое крещение, прошли проверку на верность будущей профессии. Считаю необходимым поощрить таких молодых людей, ваших коллег, и прошу правительство предложить здесь конкретные механизмы, включая льготы и преференции при продолжении дальнейшей учёбы по специальности», — отметил президент.

Напомним, что президент Владимир Путин принял решение о стимулирующих выплатах медикам в начале апреля, однако в мае он констатировал, что не все получили обещанные средства. Глава государства неоднократно критиковал регионы за «канитель» с предоставлением стимулирующих надбавок.

Генпрокуратура нашла нарушения при выплатах в 10 субъектах РФ, Петербурга в списке не оказалось. В середине мая в России возбудили первое уголовное дело из-за невыплат надбавок медперсоналу.

21 июня (в третье воскресенье июня) в России отмечается День медицинского работника.