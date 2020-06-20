FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +21
69.57р78.00р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
20.06.2020 19:26
3
Печать

Коронавирусные доплаты медикам продлят на июль и август

Президент РФ попросил продлить доплаты за работу с COVID-19 российским медикам до конца лета.

«Благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и, конечно, вашей героической работе эпидемия начинает отступать. Но борьба с ней продолжается, вы сами это знаете лучше, чем я. Риски, нагрузки на медицинских работников в этой связи по-прежнему высоки. И полагаю необходимым ещё два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом», — заявил Владимир Путин 20 июня во время видеоконференции с врачами.

Он высказал предложение поддержать 15 тысяч студентов, ординаторов, аспирантов, которых привлекли к работе в больницах на время пандемии. «Они получили настоящее боевое крещение, прошли проверку на верность будущей профессии. Считаю необходимым поощрить таких молодых людей, ваших коллег, и прошу правительство предложить здесь конкретные механизмы, включая льготы и преференции при продолжении дальнейшей учёбы по специальности», — отметил президент.

Напомним, что президент Владимир Путин принял решение о стимулирующих выплатах медикам в начале апреля, однако в мае он констатировал, что не все получили обещанные средства. Глава государства неоднократно критиковал регионы за «канитель» с предоставлением стимулирующих надбавок.

Генпрокуратура нашла нарушения при выплатах в 10 субъектах РФ, Петербурга в списке не оказалось. В середине мая в России возбудили первое уголовное дело из-за невыплат надбавок медперсоналу.

21 июня (в третье воскресенье июня) в России отмечается День медицинского работника.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

PapaKarLo_
Халява заканчивается....Всем "безработным" пора думать о работе, о хлебе насущном. Хватит баклуши бить. Всем, как один, трудоустроиться
Modest_5e4ce41f7533b
Еще не имел удовольствия осязать этих доплат, а с 30 марта уже третий отсчет по контакту.
krasnonosov
Выплаты на детей в июле, видимо, отменят и пособия по безработице, надо полагать, вернут к прежнему доковидному уровню в 1500 рублей в месяц?
Ведь по мнению чиновников все, кто потерял работу и сидит без работы и без денег с марта месяца из-за веденных самоканикул уже 2-го июля с утра найдут себе работу и снова продолжат работать, получать за свой труд зарплату, платить налоги. И зачем им тогда даже эта подачка в размере 4500 рублей, которую они ввели только до июня?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний