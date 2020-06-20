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Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с возможным повышением уровня рек из-за выпавших осадков, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

«Во второй половине дня и до конца суток 20 июня, и в течение суток 21 июня на реках Крыма ожидается повышение уровней воды на 0,5–1,5 метра, без достижения опасных отметок», — заявил он в субботу.

По прогнозам крымского гидрометцентра, 20 и 21 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, крупный град и шквальный ветер 20–25 метров в секунду.