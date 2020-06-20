Хотя жара в Петербурге прошла, горожане продолжают радоваться лету и хорошей погоде — не беспокоясь об опасности заразиться коронавирусом.

Этот парк уже попадал на страницы «Фонтанки» в разгар противовирусных ограничений. В апреле один из блогеров устроил там многочасовое видеонаблюдение, чтобы уличить в нарушении гуляющих граждан.

Напомним, купание в глубоких водоёмах может быть опасно. За последние дни утонули несколько петербуржцев.