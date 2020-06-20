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20.06.2020 19:02
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Жара кончилась, а фонтаны остались: юные петербуржцы лезут в воду

Хотя жара в Петербурге прошла, горожане продолжают радоваться лету и хорошей погоде — не беспокоясь об опасности заразиться коронавирусом.

В Любашинском парке (Калининский район) днём 20 июня дети устроили купание в фонтане, сообщает «Экстренный вызов Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: Экстренный вызов Санкт-Петербург
Фото: Экстренный вызов Санкт-Петербург

Этот парк уже попадал на страницы «Фонтанки» в разгар противовирусных ограничений. В апреле один из блогеров устроил там многочасовое видеонаблюдение, чтобы уличить в нарушении гуляющих граждан.

Напомним, купание в глубоких водоёмах может быть опасно. За последние дни утонули несколько петербуржцев.

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Комментарии (5)

daisychain
На месте бренда Ulefone я бы не пихал свой вотермарк на такие кошмарные по качеству кадры.
Это же надо, в солнечный день снять такое акварельное месиво.
иваныч пенсионер
Городские фонтаны функционируют по замкнутому циклу и это излюбленное место помывки и стирки у бомжей. Подцепить в них можно любую заразу.
Djnyana
Нехорошие люди, к чему им фонтаны бесплатные, когда есть вода от ЖКХ?!
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