Политическая активистка в Астрахани задержана по подозрению в убийстве своего сына

Как сообщает 20 июня СУ СК по Астраханской области , накануне тело школьника было обнаружено под полом дома, который принадлежит его старшему брату, — залитое бетоном. Это стало результатом «грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при тесном взаимодействии следственного управления СК России по Астраханской области с коллегами из регионального УМВД».

В Астрахани по подозрению в убийстве 12-летнего мальчика задержана его мать. Ребёнка искали с марта с привлечением волонтёров и поисковиков.

6 марта родители мальчика обратились в правоохранительные органы с заявлением по факту исчезновения их сына: 4 марта он ушёл из дома в направлении школы и не вернулся. По версии следствия, он вернулся — под утро 5 марта. 56-летняя мать стала его ругать и в ходе ссоры ударила гантелей. От полученного повреждения он умер на месте.

«Семья потерпевшего пыталась запутать следствие, доводя информацию о том, что мальчика неоднократно видели около дома. Также они с точностью опознавали его на камерах видеонаблюдения в различных частях города, пытаясь придать видимость тому, что он ещё жив», — отмечается в сообщении.

Мать мальчика задержали, решается вопрос о заключении её под стражу.

Местные СМИ, например «Блокнот Астрахань», пишут, что мать погибшего ребёнка — известная в городе общественница, которая баллотировалась на пост губернатора.