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20.06.2020 18:27
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«Зенит» назвал состав на игру с ЦСКА

Футбольный клуб «Зенит» определился со стартовым составом на матч 23 тура чемпионата Российской премьер-лиги против ЦСКА. Игра пройдёт в Москве в субботу, 20 июня, начало в 19:00.

«Зенит» появится на поле в следующем составе: Андрей Лунев, Вячеслав Караваев, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Малком, Сердар Азмун и Артем Дзюба.

Запасные игроки: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Игорь Смольников, Йордан Осорио, Юрий Жирков, Олег Шатов, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Леон Мусаев, Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси, Даниил Шамкин.

«Зенит» занимает первое место с 50-ю очками, ЦСКА идет на пятой строчке с 36-ю очками.

Напомним, что чемпионат РПЛ возобновился в минувшую пятницу, 19 июня, после трёхмесячной паузы из-за эпидемии коронавируса.

Первый день возобновленного турнира отметился уникальной игрой ФК «Сочи» во главе с Александром Кокориным против 17-летних воспитанников «Ростова». Подробнее о ней читайте в материале «Фонтанки».

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