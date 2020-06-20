«Зенит» назвал состав на игру с ЦСКА

Футбольный клуб «Зенит» определился со стартовым составом на матч 23 тура чемпионата Российской премьер-лиги против ЦСКА. Игра пройдёт в Москве в субботу, 20 июня, начало в 19:00.

«Зенит» появится на поле в следующем составе: Андрей Лунев, Вячеслав Караваев, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Малком, Сердар Азмун и Артем Дзюба.

Запасные игроки: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Игорь Смольников, Йордан Осорио, Юрий Жирков, Олег Шатов, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Леон Мусаев, Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси, Даниил Шамкин.