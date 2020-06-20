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20.06.2020 18:24
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В Кремле ждали критическую реакцию на статью Путина о Второй мировой. Но нет худа без добра

Критическая реакция в ряде стран Запада на статью Владимира Путина о Второй мировой войне была предсказуемой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Но нет худа без добра, - отметил Песков в эфире «Первого канала» 20 июня. - Наличие реакции говорит о том, что статью читали, что ее читают, и здесь есть слабая надежда, что, может быть, каждое лишнее прочтение позволит задаться вопросом».

«Статья Путина основывается на архивных документах, на известных ранее и не известных доселе, которые были открыты только во время работы президента над этим материалом. Поэтому здесь не идет речь о какой-то интерпретации, здесь идет речь об изложении неопровержимых и задокументированных исторических фактов», - подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, статья Владимира Путина к 75-летию Победы опубликована в американском журнале The National Interest 18 июня, на русском языке ее чуть позже выложили на официальном сайте Кремля. Подробнее о мыслях президента по поводу Второй Мировой войны читайте в материале «Фонтанки». В Польше, Прибалтике и США уже прозвучали обвинения в попытках искажения истории.

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Комментарии (2)

krasnonosov
Реакция сродни реакции педсовета средней школы на отчисленного пару лет назад из их школы со справкой хулигана-двоечника, который в своей тетрадке и после отчисления с упорством идиота пишет 2х2=5 и ходит орет об этом по улице.
Повозмущаются для приличия на дурочка, покрутят пальцами у виска, да и забудут. Пусть себе пишет в своей тетрадке и дальше, что ему вздумается. Главное, что бы стекла в окнах школы не бил камнями.
dragvs
Глупо делать то же самое и ожидать другого результата. Очередная сказка в духе "вы все дураки, а мы белые и пушистые".
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