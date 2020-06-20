В Кремле ждали критическую реакцию на статью Путина о Второй мировой. Но нет худа без добра

Критическая реакция в ряде стран Запада на статью Владимира Путина о Второй мировой войне была предсказуемой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Но нет худа без добра, - отметил Песков в эфире «Первого канала» 20 июня. - Наличие реакции говорит о том, что статью читали, что ее читают, и здесь есть слабая надежда, что, может быть, каждое лишнее прочтение позволит задаться вопросом».

«Статья Путина основывается на архивных документах, на известных ранее и не известных доселе, которые были открыты только во время работы президента над этим материалом. Поэтому здесь не идет речь о какой-то интерпретации, здесь идет речь об изложении неопровержимых и задокументированных исторических фактов», - подчеркнул пресс-секретарь.