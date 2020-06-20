«Как прежде уже точно не будет». Участник проекта «Фонтанки» рассказал, как улучшил бизнес во время пандемии

Один из участников проекта «Покупай у своих» во время пандемии стал зарабатывать на товарах для хобби еще больше. «Фонтанка» собирает истории петербургских предпринимателей — участников проекта «Покупай у своих». Как оказалось, на некоторые виды бизнеса коронавирус влияет самым положительным образом. Вы на коне, если продаете товары для модного хобби, которым можно заниматься, не нарушая режима самоизоляции. «Стоит признаться, что наша компания, как и многие другие, оказалась не готова к пандемии. К переводу сотрудников на удаленный режим работы, экстренному закрытию торговых точек. Но мы находимся в том сегменте, который в связи с режимом самоизоляции скорее окреп, чем наоборот», — рассказал Игорь Лехнович, основатель компании, которая продает оборудование, ингредиенты и аксессуары для домашнего пивоварения, виноделия, самогоноварения и кулинарии.

«Мы давно наблюдаем постепенно растущий тренд на изготовление пива, вина, кулинарии в домашних условиях. С началом пандемии те, кто был этим увлечен лишь от случая к случаю, очевидно стали уделять своему хобби больше времени. В нашей сети кратно увеличилось число повторных продаж, — делится бизнесмен. — И хотя в Петербурге уже снята часть ограничений, и город постепенно возвращается к привычной жизни, показатели по повторным продажам существенно не снижаются». Пандемия всего лишь изменила соотношение офлайн и онлайн покупок: падение продаж на 70% в магазинах, переоборудованных в точки самовывоза, с лихвой компенсировалось продажей через интернет-магазин. «Это не только позволило нам сохранить бизнес: наши показатели за май выше запланированных, хотя прогноз строился без учета пандемии», — рассказывает Лехнович. Компании удалось сохранить штат: некоторые сотрудники продолжили работу в пунктах выдачи, другие начали доставлять заказы. «Часть персонала задействовали в других проектах. К примеру, один из продавцов оказался неплохим фотографом и стал ответственным за фотосъемку товара для нашего интернет-магазина», — говорит основатель фирмы.