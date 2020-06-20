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20.06.2020 17:07
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Столб притормозил машины на Замшиной улице. Вокруг не объехать, под ним — страшно

Фонарный столб днём 20 июня остановил движение на Замшиной улице в Калининском районе Санкт-Петербурга. Автолюбителям перед неожиданным препятствием пришлось экстренно тормозить.

Снимки с места происшествия у дома №58 очевидцы выложили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На кадрах видно, что фонарь упал на дорогу и протянулся с тротуара до газона на другой стороне. Расположился так, что под ним осталось свободное пространство. Впрочем, проверять, безопасно ли будет проехать через такую арку, горожане пока не спешат.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

На одной из фотографий видно повреждённый автомобиль. «Буквально два шага прошла, и случился бум», — добавляет одна из подписчиц группы.

В субботу в город вернулся ветер до 12–15 м/с. Возможно, крепление расшатало во время недавнего урагана, который валил деревья и строительные краны 18 июня. По другой версии, причиной падения стало ДТП.

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Комментарии (9)

Dobrodej
У вас есть люди, которые могут писать по-русски? Столб упал на улице ЗамшинА!!!
260825581
Замшевая улица, Замшелая улица, Замышиная улица.
Ещё варианты есть? Ну кроме улицы Замшина, естессно
260928241
Где у нас тут, знатоки?
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