Снимки с места происшествия у дома №58 очевидцы выложили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На кадрах видно, что фонарь упал на дорогу и протянулся с тротуара до газона на другой стороне. Расположился так, что под ним осталось свободное пространство. Впрочем, проверять, безопасно ли будет проехать через такую арку, горожане пока не спешат.

Фонарный столб днём 20 июня остановил движение на Замшиной улице в Калининском районе Санкт-Петербурга. Автолюбителям перед неожиданным препятствием пришлось экстренно тормозить.

На одной из фотографий видно повреждённый автомобиль. «Буквально два шага прошла, и случился бум», — добавляет одна из подписчиц группы.

В субботу в город вернулся ветер до 12–15 м/с. Возможно, крепление расшатало во время недавнего урагана, который валил деревья и строительные краны 18 июня. По другой версии, причиной падения стало ДТП.