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20.06.2020 16:39
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Путин заявил, что эпидемия отступает, и её надо «додавить» в регионах

Президент Владимир Путин в преддверии Дня медика, отмечаемого в России ежегодно в третье воскресенье июня, в режиме видеоконференции провёл встречу с медицинскими работниками. Заявил, что эпидемия отступает, но большая работа еще впереди. А врачи — герои.

«Благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и, конечно, вашей героической работе эпидемия начинает отступать. Но борьба с ней продолжается, вы сами это знаете лучше, чем я», — сказал президент.

По его словам, медикам удалось свести потери до минимума, хоть иногда и ценой своих жизней. «Главное — свели до минимума потери. Это ваша заслуга. Но страшная, коварная зараза не пощадила и ваших коллег. Хотел бы выразить слова искреннего соболезнования всем, кто потерял своих близких, семьям врачей, фельдшеров, медсестёр. Ваши родные до конца выполнили свой долг, они герои, настоящие герои, — отметил Путин. — Жертвенный подвиг медицинских работников в период эпидемии навсегда войдёт в историю нашей медицины, да и в целом нашей страны».

Теперь, по словам президента, «нужно додавить, задавить эту инфекцию в регионах», в первую очередь опираясь на знания, накопленные в столице. «Мы имеем в виду опыт Москвы и исходим из того, что это удастся сделать эффективно в самое ближайшее время, — пояснил Путин. — В Москве серьезно на спад все идет, а в некоторых регионах еще сохраняется в достаточно острой фазе».

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Комментарии (25)

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Вирус так победили, что приглашенных на парад ветеранов отправили на 2 недели изоляции, прежде чем они рядом с путеным встанут!😂
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