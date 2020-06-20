Путин заявил, что эпидемия отступает, и её надо «додавить» в регионах

Президент Владимир Путин в преддверии Дня медика, отмечаемого в России ежегодно в третье воскресенье июня, в режиме видеоконференции провёл встречу с медицинскими работниками. Заявил, что эпидемия отступает, но большая работа еще впереди. А врачи — герои.

«Благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и, конечно, вашей героической работе эпидемия начинает отступать. Но борьба с ней продолжается, вы сами это знаете лучше, чем я», — сказал президент.

По его словам, медикам удалось свести потери до минимума, хоть иногда и ценой своих жизней. «Главное — свели до минимума потери. Это ваша заслуга. Но страшная, коварная зараза не пощадила и ваших коллег. Хотел бы выразить слова искреннего соболезнования всем, кто потерял своих близких, семьям врачей, фельдшеров, медсестёр. Ваши родные до конца выполнили свой долг, они герои, настоящие герои, — отметил Путин. — Жертвенный подвиг медицинских работников в период эпидемии навсегда войдёт в историю нашей медицины, да и в целом нашей страны».