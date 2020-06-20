Японец сбил двух человек, чтобы сесть в тюрьму

В Японии мужчина специально сбил насмерть двух людей, чтобы его посадили в тюрьму.

Как передает 20 июня «Газета.Ru» со ссылкой на японское издание Yomiuri, преступление было совершено в конце мая. Мужчина за рулем грузовика въехал в двух людей, убиравших мусор у обочины дороги. В результате случившегося пострадавшие скончались.

Во время дознания водитель признался, что сбил людей умышленно, так как давно хотел сесть в тюрьму. Позднее следствие побывало на месте преступления и не обнаружило тормозной след.