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20.06.2020 16:28
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Японец сбил двух человек, чтобы сесть в тюрьму

В Японии мужчина специально сбил насмерть двух людей, чтобы его посадили в тюрьму.

Как передает 20 июня «Газета.Ru» со ссылкой на японское издание Yomiuri, преступление было совершено в конце мая. Мужчина за рулем грузовика въехал в двух людей, убиравших мусор у обочины дороги. В результате случившегося пострадавшие скончались.

Во время дознания водитель признался, что сбил людей умышленно, так как давно хотел сесть в тюрьму. Позднее следствие побывало на месте преступления и не обнаружило тормозной след.

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