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20.06.2020 15:50
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Трамп решил масштабно отпраздновать День независимости, несмотря на коронавирус

Белый Дом подтвердил, что 4 июля в США планируется масштабно отметить День независимости — годовщину принятия Декларации независимости 1776 года — несмотря на пандемию коронавируса.

Как передаёт 20 июня «Газета.Ru» со ссылкой на издание Politico, идея провести праздник принадлежит президенту США Дональду Трампу. Он захотел, чтобы 4 июля в Вашингтоне состоялись праздничный салют, военные демонстрации и эстафеты. Сам он собирается выступить с речью перед собравшимися зрителями.

Против проведения праздника выступают некоторые губернаторы от демократической партии.

США занимает первое место в мире по числу заболевших COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 2 млн случаев заражения. Россия на 13 месте.

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