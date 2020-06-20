Трамп решил масштабно отпраздновать День независимости, несмотря на коронавирус
Белый Дом подтвердил, что 4 июля в США планируется масштабно отметить День независимости — годовщину принятия Декларации независимости 1776 года — несмотря на пандемию коронавируса.
Как передаёт 20 июня «Газета.Ru» со ссылкой на издание Politico, идея провести праздник принадлежит президенту США Дональду Трампу. Он захотел, чтобы 4 июля в Вашингтоне состоялись праздничный салют, военные демонстрации и эстафеты. Сам он собирается выступить с речью перед собравшимися зрителями.
Против проведения праздника выступают некоторые губернаторы от демократической партии.
США занимает первое место в мире по числу заболевших COVID-19. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 2 млн случаев заражения. Россия на 13 месте.