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20.06.2020 15:38
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В Петербурге не успели протестировать на коронавирус всех работников избиркомов

Петербургская избирательная комиссия сообщила, что утвердила порядок тестирования членов и работников аппаратов избирательных комиссий Северной столицы на COVID-19. Срок его завершения продляется.

«Тестирование планировалось завершить до 19 июня 2020 года, сейчас прорабатывается вопрос о необходимости продления этого срока, — сообщили в горизбиркоме 20 июня. — Вопрос о продлении срока проведения тестирования и принятия дополнительных противоэпидемических мероприятий будет решен при получении ответа главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Н.С. Башкетовой, которой был направлен соответствующий запрос».

В горизбиркоме добавили, что информацию об объемах тестирования будут готовы дать после того, как получат отчеты территориальных избирательных комиссий и обобщат их.

«Фонтанка» писала о тестировании сотрудников участковых избирательных комиссий. Так, 19 июня перед зданием администрации Центрального района на сдачу анализов выстроилась целая очередь.

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Комментарии (6)

Mozg
Придётся пенсионерам не ходить голосовать.....
Ведь шутка-ли? Группа риска как ни как....
Но, оно и к лучшему...
петербурженка
Видимо из-за этого, тех, кто с ОРЗ дома лечится не тестируем? Тестов не хватает!
Павел Воронов
Очередь? А заразиться в ней нельзя? И ведь не отменят и не перенесут голосование! Все что вы хотели знать об истинной заботе о вас. Точка.
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