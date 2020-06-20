В Петербурге не успели протестировать на коронавирус всех работников избиркомов

«Тестирование планировалось завершить до 19 июня 2020 года, сейчас прорабатывается вопрос о необходимости продления этого срока, — сообщили в горизбиркоме 20 июня. — Вопрос о продлении срока проведения тестирования и принятия дополнительных противоэпидемических мероприятий будет решен при получении ответа главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Н.С. Башкетовой, которой был направлен соответствующий запрос».

Петербургская избирательная комиссия сообщила, что утвердила порядок тестирования членов и работников аппаратов избирательных комиссий Северной столицы на COVID-19. Срок его завершения продляется.

В горизбиркоме добавили, что информацию об объемах тестирования будут готовы дать после того, как получат отчеты территориальных избирательных комиссий и обобщат их.

«Фонтанка» писала о тестировании сотрудников участковых избирательных комиссий. Так, 19 июня перед зданием администрации Центрального района на сдачу анализов выстроилась целая очередь.