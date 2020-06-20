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20.06.2020 15:18
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Мужчина под Лугой опрокинул BMW, пострадали девушки

Два человека получили травмы в результате утренней аварии в Лужском районе Ленинградской области. Ещё об одном ДТП с перевёртышем рассказывают очевидцы.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, 20 июня около 9 часов на 80-м километре дороги Новгород – Луга 24-летний мужчина за рулём БМВ, по предварительной версии, не справился с управлением. Машина съехала в правый кювет, врезалась в дерево.

Помощь медиков понадобилась пассажиркам – двум девушкам 1998 года рождения (им 21-22 года). Состояние одной оценили как средней степени тяжести, другой – лёгкой.

Видеозапись другой перевёрнутой машины выложили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Автор видео Елена уточняет, что эта авария случилась вчера вечером, около 18 часов, на дороге от Оредежа в Вырицу. «Мужчине на вид лет 30», - отмечает она.

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Комментарии (1)

krasnonosov
Предлагаю запретить машины BMW. Куда смотрит роспотребнадзор?
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