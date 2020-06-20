Два человека получили травмы в результате утренней аварии в Лужском районе Ленинградской области. Ещё об одном ДТП с перевёртышем рассказывают очевидцы.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, 20 июня около 9 часов на 80-м километре дороги Новгород – Луга 24-летний мужчина за рулём БМВ, по предварительной версии, не справился с управлением. Машина съехала в правый кювет, врезалась в дерево.

Помощь медиков понадобилась пассажиркам – двум девушкам 1998 года рождения (им 21-22 года). Состояние одной оценили как средней степени тяжести, другой – лёгкой.