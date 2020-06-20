В Пекине за неделю проверили на ковид 2,3 миллиона человек. В больницах – около 200

Как сообщает 20 июня РИА «Новости» со ссылкой на слова замглавы орготдела горкома Пекина Чжана Цяна, в первую очередь тесты проводили работникам рынка «Синьфади», жителям соседних домов, где объявлен высокий уровень риска, и сотрудникам предприятий общественного питания, крупных супермаркетов, рынков и курьерам. Также проверены жители 36 кварталов и микрорайонов города – зоны со средним и высоким уровнем риска.

После того, как на оптовом рынке в Пекине была зарегистрирована вспышка коронавируса, городские власти проверили почти 2,3 миллиона человек.

«С 13 июня в соответствии с развитием ситуации с кластерной вспышкой на оптовом рынке «Синьфади» и для того, чтобы как можно скорее остановить распространения эпидемии, власти Пекина организовали полномасштабное тестирование на нуклеиновую кислоту коронавируса. По состоянию на 6:00 20 июня, образцы для тестов взяты у 2,29 миллиона человек», - заявил Чжан Цян.

За минувшие сутки (к субботнему утру) в Пекине выявили 22 новых случая COVID-19 и двух бессимптомных носителей, все они связаны с рынком «Синьфади». В больницах города сейчас находятся 205 заразившихся пациентов, плюс 17 бессимптомных носителей вируса – под медицинским наблюдением.

Новая вспышка заболевания COVID-19 началась на крупнейшем в Пекине оптовом рынке сельхозпродукции «Синьфади» в первой половине июня. 13 июня рынок закрыли. Результаты эпидемиологического расследования показали, что больше всего заразились люди, которые контактировали на рынке с морепродуктами. Сначала сообщалось, что коронавирус нашли на доске для разделки норвежского лосося. Министр рыболовства и морепродуктов Норвегии опроверг эту информацию. В итоге власти заявили, что действительно, доказательств связи вируса и лосося пока нет.