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20.06.2020 13:45
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Психиатры признали Михаила Ефремова вменяемым

Психиатрическая экспертиза подтвердила, что актёр Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении смертельного ДТП в нетрезвом виде, вменяем.

О результатах сообщает 20 июня РИА «Новости», цитируя источник в правоохранительных органах: «Он действительно проходил психолого-психиатрическую экспертизу. Признан вменяемым».

Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов за рулём Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и на встречной полосе столкнулся с фургоном «Лада» (видео). Водитель фургона — 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров — получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице. По данным экспертизы, в момент ДТП Ефремов был сильно пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. В настоящее время он находится под домашним арестом. Возбуждено дело по статье, предусматривающей до 12 лет лишения свободы.

Через несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение, в котором попросил у семьи Захарова прощения, пообещал материальную помощь и заявил о готовности понести наказание. Как писали СМИ со ссылкой на адвоката, семья от помощи отказалась и извинений не приняла. По другой информации, представители актера не пытались связаться с семьей.

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Комментарии (2)

b48
Кто выдал медсправку на право вождения а/м хроническому алкашу?
Михаил Петров-Водкин
СМИ старательно поддерживают на плаву тухлую новость про гибель курьера по неосторожности. А интереснее продолжение истории про убийство студента охранником лохотрона и многолетнюю связь этой шараги с полицией.
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