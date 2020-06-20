Психиатры признали Михаила Ефремова вменяемым
Психиатрическая экспертиза подтвердила, что актёр Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении смертельного ДТП в нетрезвом виде, вменяем.
О результатах сообщает 20 июня РИА «Новости», цитируя источник в правоохранительных органах: «Он действительно проходил психолого-психиатрическую экспертизу. Признан вменяемым».
Актер Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре Москвы, признан полностью вменяемым, сообщил «Интерфаксу» источник в медицинских кругах в субботу. pic.twitter.com/cuUCsZLvfh— Sergios Zimpas (@SZimpas) June 20, 2020
Напомним, вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов за рулём Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную и на встречной полосе столкнулся с фургоном «Лада» (видео). Водитель фургона — 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров — получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице. По данным экспертизы, в момент ДТП Ефремов был сильно пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. В настоящее время он находится под домашним арестом. Возбуждено дело по статье, предусматривающей до 12 лет лишения свободы.
Через несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение, в котором попросил у семьи Захарова прощения, пообещал материальную помощь и заявил о готовности понести наказание. Как писали СМИ со ссылкой на адвоката, семья от помощи отказалась и извинений не приняла. По другой информации, представители актера не пытались связаться с семьей.