Байкеры на ревущих мотоциклах устроили паломничество по Санкт-Петербургу, несмотря на запрет массовых мероприятий.
Петербуржцы пожаловались на сбор байкеров на улице Прибрежной. Строй ревущих машин под окнами утром субботы, 20 июня, не порадовал местных жителей.
«Хорошо, что массовые мероприятия «разрешены», и уважаемые байкеры могут собраться утром выходного дня перед жилыми домами и рычать своими моторами, вытаптывая при этом газон Аллеи славы и оставив половину полосы для движения автомобилей», — иронизирует читатель «Фонтанки» Михаил.
автор видео читатель «Фонтанки» Михаил
На портале «Мотобратан» анонсировано мероприятие под названием «Свеча памяти». Это ежегодная встреча, посвящённая дню начала Великой Отечественной войны — всероссийскому Дню памяти и скорби. Проводится с 2009 года. «Традиционная поездка-паломничество по знаковым местам, связанным с обороной родного города и судьбой всей страны. Посетим Ивановский и Невский плацдармы, место прорыва блокады, Синявинские высоты. Совершим гражданское, церковное и воинское поминовение воинов РККА, всех соотечественников — жертв войны. Своих не бросаем», — говорится в описании.
Напомним, что в соответствии с постановлением губернатора, в Петербурге до 28 июня запрещено проведение спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых мероприятий, публичных мероприятий и посещение их гражданами. Исключение сделали для парада Победы и тестового концерта в Мариинском театре. Полный перечень действующих ограничений — в материале «Фонтанки».