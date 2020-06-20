«Хорошо, что массовые мероприятия «разрешены», и уважаемые байкеры могут собраться утром выходного дня перед жилыми домами и рычать своими моторами, вытаптывая при этом газон Аллеи славы и оставив половину полосы для движения автомобилей», — иронизирует читатель «Фонтанки» Михаил.

На портале «Мотобратан» анонсировано мероприятие под названием «Свеча памяти». Это ежегодная встреча, посвящённая дню начала Великой Отечественной войны — всероссийскому Дню памяти и скорби. Проводится с 2009 года. «Традиционная поездка-паломничество по знаковым местам, связанным с обороной родного города и судьбой всей страны. Посетим Ивановский и Невский плацдармы, место прорыва блокады, Синявинские высоты. Совершим гражданское, церковное и воинское поминовение воинов РККА, всех соотечественников — жертв войны. Своих не бросаем», — говорится в описании.

Напомним, что в соответствии с постановлением губернатора, в Петербурге до 28 июня запрещено проведение спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых мероприятий, публичных мероприятий и посещение их гражданами. Исключение сделали для парада Победы и тестового концерта в Мариинском театре. Полный перечень действующих ограничений — в материале «Фонтанки».