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20.06.2020 13:30
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Вымогательство завершил угоном: петербуржец забрал «Джип» от обиды

Петербургская полиция задержала мужчину, подозреваемого в угоне Jeep Grand Cherokee у знакомого предпринимателя из офиса на проспекте Елизарова. Таким образом он заглушил обиду от отсутствия 800 тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 20 июня, накануне правоохранители задержали подозреваемого — 33-летнего жителя Пушкинского района. Предположительно, к гендиректору одной из компаний, торгующей лесо- и стройматериалами, он пришёл 26 мая. Вместе с напарником пригрозил применить силу и назвал требуемую сумму. Вот только договориться так и не смог. «Не получив указанной суммы, отобрали документы и ключи от принадлежащего мужчине автомобиля Jeep Grand Cherokee стоимостью 1 000 000 рублей», — описывают произошедшее после сотрудники петербургского Главка.

Угнанную машину полицейские нашли в пятницу и вернули владельцу. Уголовное дело по факту самоуправства переквалифицировали по части 2 статьи 163 УК РФ — вымогательство. Подозреваемый в изоляторе, его напарника разыскивают.

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Комментарии (2)

serg1956
а по моему это грабеж средь бела дня и разбой в составе группы
sektor7
Моя замечательная юность.
Аж взгрустнул.
Вымогательство-самоуправство или наоборот.
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