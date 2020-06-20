Вымогательство завершил угоном: петербуржец забрал «Джип» от обиды

Петербургская полиция задержала мужчину, подозреваемого в угоне Jeep Grand Cherokee у знакомого предпринимателя из офиса на проспекте Елизарова. Таким образом он заглушил обиду от отсутствия 800 тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 20 июня, накануне правоохранители задержали подозреваемого — 33-летнего жителя Пушкинского района. Предположительно, к гендиректору одной из компаний, торгующей лесо- и стройматериалами, он пришёл 26 мая. Вместе с напарником пригрозил применить силу и назвал требуемую сумму. Вот только договориться так и не смог. «Не получив указанной суммы, отобрали документы и ключи от принадлежащего мужчине автомобиля Jeep Grand Cherokee стоимостью 1 000 000 рублей», — описывают произошедшее после сотрудники петербургского Главка.