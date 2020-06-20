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20.06.2020 12:56
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Автор знаменитой песни «На заре» Олег Парастаев умер на заре

Скриншот из видео&nbsp;Олега Парастаева
Скриншот из видео Олега Парастаева

Скончался музыкант и композитор Олег Парастаев, участник группы «Альянс» и автор знаменитой песни «На заре». Выложенный год назад на YouTube ретроклип на неё собрал в итоге почти 5 млн просмотров.

«Сегодня ранним утром ушёл из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант и композитор, а также любящий отец и муж. Выражаем соболезнования всем родным, близким и друзьям Олега! Дата и время панихиды будут сообщены позднее для всех желающих попрощаться», — говорится в сообщении, опубликованном 20 июня на его странице «ВКонтакте». Информацию о смерти в соцсетях подтвердила и его дочь Мария.

«На заре» — одна из самых популярных песен перестройки. Первый клип на неё был снят в 1987 году, но музыканты решили не выпускать ролик, сочтя его слишком наивным. Видео пролежало на полке больше 30 лет и было отреставрировано режиссёром Владимиром Макаренковым только в 2019 году. Появление видео в сети стало самым обсуждаемым музыкальным событием апреля прошлого года.

Тогда «Фонтанка» поговорила с Парастаевым и узнала, как создавалось видео, почему оно больше тридцати лет пролежало на полке, и как музыкант объясняет феноменальный успех «Альянса». Группа до сих пор с лёгкостью собирала концертные залы (например, выступала в петербургской «Ионотеке»), известна за границей, а песню «На заре» перепела Монеточка в новогоднем «Голубом Урганте». Интервью с музыкантом можно прочитать здесь.

Скриншот из видео&nbsp;Олега Парастаева
Скриншот из видео Олега Парастаева

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Комментарии (7)

grannie
Аффтар Фонтанки умер на Фонтанке. Дарю эту эпитафию коллегам аффтора заголовка, в надежде, что она им пригодится, но не слишком скоро.
hyperborean
Боже мой... он же был совсем еще молодым. Вечная память прекрасному музыканту
Nafanka
Да уж! В ТЕ годы ТАКИХ знаменито-популярных было ПОЛНО... ))) Чуть ли ни при каждом ЖЭКе... Одно слово - ПЕРЕСТРОЙКА - всё перестраивали-кромсали-рушили , абсолютно ВСЁ... даже ЭТО надо было "новое своё", в 20-е годы 20 века ЭТО уже БЫЛО... )))
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