Автор знаменитой песни «На заре» Олег Парастаев умер на заре

Скончался музыкант и композитор Олег Парастаев, участник группы «Альянс» и автор знаменитой песни «На заре». Выложенный год назад на YouTube ретроклип на неё собрал в итоге почти 5 млн просмотров.

«Сегодня ранним утром ушёл из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант и композитор, а также любящий отец и муж. Выражаем соболезнования всем родным, близким и друзьям Олега! Дата и время панихиды будут сообщены позднее для всех желающих попрощаться», — говорится в сообщении, опубликованном 20 июня на его странице «ВКонтакте». Информацию о смерти в соцсетях подтвердила и его дочь Мария.