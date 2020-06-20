Автор знаменитой песни «На заре» Олег Парастаев умер на заре

Скончался музыкант и композитор Олег Парастаев, участник группы «Альянс» и автор знаменитой песни «На заре». Выложенный год назад на YouTube ретроклип на неё собрал в итоге почти 5 млн просмотров.
«Сегодня ранним утром ушёл из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант и композитор, а также любящий отец и муж. Выражаем соболезнования всем родным, близким и друзьям Олега! Дата и время панихиды будут сообщены позднее для всех желающих попрощаться», — говорится в сообщении, опубликованном 20 июня на его странице «ВКонтакте». Информацию о смерти в соцсетях подтвердила и его дочь Мария.
«На заре» — одна из самых популярных песен перестройки. Первый клип на неё был снят в 1987 году, но музыканты решили не выпускать ролик, сочтя его слишком наивным. Видео пролежало на полке больше 30 лет и было отреставрировано режиссёром Владимиром Макаренковым только в 2019 году. Появление видео в сети стало самым обсуждаемым музыкальным событием апреля прошлого года.
Тогда «Фонтанка» поговорила с Парастаевым и узнала, как создавалось видео, почему оно больше тридцати лет пролежало на полке, и как музыкант объясняет феноменальный успех «Альянса». Группа до сих пор с лёгкостью собирала концертные залы (например, выступала в петербургской «Ионотеке»), известна за границей, а песню «На заре» перепела Монеточка в новогоднем «Голубом Урганте». Интервью с музыкантом можно прочитать здесь.