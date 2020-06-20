Неделя на поправки. 10 вопросов и ответов о процедуре голосования по Конституции
Официальным днем голосования по поправкам в Конституцию является 1 июля. Но проголосовать можно и раньше, начиная с 25 июня. Это первый случай, когда голосование фактически длится неделю, поэтому у многих возникают вопросы, куда и когда идти, а может, вообще можно никуда не ходить и проголосовать дома. Чтобы читатели не чувствовать себя витязем на распутье, рассказываем подробно о том, что, где и когда будет происходить.
Когда пройдет голосование?
Главная дата голосования – 1 июля 2020 года, этот день даже объявлен выходным. Но проголосовать можно и раньше с 25 по 30 июня, но тогда меняется место голосования – нужно идти не на избирательный участок, а в Участковую избирательную комиссию. Но помните, что голосовать там с 25 по 29 июня можно только с 16:00 до 20:00, а 30 июня – с 14:00 до 16:00. Избирательные участки 1 июля будут работать с 8 утра и до 8 вечера – по местному времени.
Почему голосование продлится неделю?
Это противоэпидемическая мера. Благодаря этому в помещениях для голосования будут меньше скапливаться люди. Если вы соберетесь голосовать с 25 по 30 июня, то можно поинтересоваться в своей УИК, нет ли там народа, и прийти, когда будет посвободнее.
Где можно проголосовать?
Основных вариантов три: дистанционно, на избирательном участке (или в помещении участковой избирательной комиссии) и дома. Но первый вариант доступен только жителям Москвы и Нижегородской области.
Так что если у вас постоянная регистрация именно в этих регионах, то добро пожаловать на портал «Госуслуги» с 14 часов по московскому времени 25 июня 2020 года до 20 часов по московскому времени. Только предварительно надо зарегистрироваться – до 14 часов 21 июня.
Где узнать, на какой участок для голосования идти?
На официальном сайте ЦИК России размещена интерактивная карта «ТИК и УИК на карте России» - на ней, а также с помощью других цифровых сервисов Центризбиркома можно найти адрес своего участка. Еще один вариант – личный кабинет на портале «Госуслуги» - для тех, кто там зарегистрирован. Ну и, наконец, можно позвонить в Информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8-800-200-00-20 (+7 (499) 754-00-20 – для граждан, находящихся за пределами территории Российской Федерации).
Кстати, если в помещении участка невозможно выполнить все санитарные и противоэпидемические требования, то голосование можно организовать даже на улице – перед входом в здание или в непосредственной близости от него. С учетом летней погоды – вполне себе вариант. О том, какими требования предъявляет Роспотребнадзор к участкам для голосования, «Фонтанка» писала раньше.
А если будешь не дома во время голосования?
В этом случае, а также если вы в принципе проживаете не по месту регистрации, проголосовать можно на любом удобном для вас участке. Это удобно и для тех, кто летом находится за городом, на даче.
Но для этого необходимо до 14 часов 21 июня подать заявление о голосовании по месту нахождения. Сделать это можно как лично в любом многофункциональном центре (МФЦ), в территориальной или участковой избирательной комиссии, так и в электронном виде на портале «Госуслуги». При этом рекомендуется заранее выбрать участок, где планируется голосовать.
Могут ли выразить свое мнение те, кто живет за границей?
Найдите участок для голосования за рубежом, ближайший к вам, и проголосуйте. Их организовывают руководители дипломатических представительств или консульских учреждений РФ. Узнать, куда лучше идти, проще всего, позвонив в информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру +7 (499) 754-00-20 – для граждан, находящихся за пределами Российской Федерации.
Что делать тем, кто болен коронавирусом или чем-то еще и находится в больнице?
Работники избирательной комиссии участка приедут в больницу с урной, чтобы все желающие смогли проголосовать.Заявление о голосовании по месту временного пребывания необходимо подать в соответствующую участковую комиссию не позднее 14 часов по местному времени накануне дня голосования.
Кто может проголосовать на дому?
В сложной эпидемиологической ситуации многим людям не хочется посещать общественные места, где потенциально могут находиться больные коронавирусом. Чтобы снизить риски заражения, предусмотрена возможность голосования на дому или даже рядом с домом. Для того, чтобы организовать такой импровизированный участок, необходимо подать коллективное заявление в ЦИК до 21 июня – тогда весь дом сможет отдать свой голос на специально организованной для них площадке для голосования. Опять же, погода летняя, так что можно и на улице проголосовать.
Тем, кто хочет голосовать, но не может посетить участок в силу разных причин – например, болезни или соблюдения карантинных мер, урну для голосования принесут домой. Естественно, с соблюдением всех защитных норм. Причем, передать заявку в участковую избирательную комиссию можно через волонтера или родственника до 17:00 1 июля, а через портал «Госуслуги» только до 21 июня.
Что взять с собой на избирательный участок?
Чтобы получить бюллетень, нужно предъявить паспорт гражданина Российской Федерации или документ, официально его заменяющий. Например, если паспорт находится на оформлении, то это временное удостоверение личности, для военных – военный билет, специальная справка, которая выдается гражданам, находящимся в местах содержания под стражей, и даже паспорт гражданина СССР образца 1974 года для тех, у кого они еще сохранились. Для тех, кто постоянно живет за рубежом – это загранпаспорт.
Отметим, что передавать документы в руки членам избирательной комиссии не придется – им надо будет разглядывать его дистанционно.
И что в итоге?
В итоге вы получите бюллетень, где будет всего один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации», – и два варианта ответа: «Да» и «Нет». Напротив одного из них и нужно поставить галочку, чтобы ваш голос был учтен.
Материал подготовлен в партнерстве с Общественной палатой Санкт-Петербурга