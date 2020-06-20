Неделя на поправки. 10 вопросов и ответов о процедуре голосования по Конституции

Основных вариантов три: дистанционно, на избирательном участке (или в помещении участковой избирательной комиссии) и дома. Но первый вариант доступен только жителям Москвы и Нижегородской области.



Так что если у вас постоянная регистрация именно в этих регионах, то добро пожаловать на портал «Госуслуги» с 14 часов по московскому времени 25 июня 2020 года до 20 часов по московскому времени. Только предварительно надо зарегистрироваться – до 14 часов 21 июня.

