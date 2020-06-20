Как стало известно «Фонтанке» 20 июня, накануне утром в НИИ скорой помощи Джанелидзе доставили мужчину с обезображенным лицом, переломом черепа и травмами груди и живота. Пострадавшего забрали с проезжей части улицы Бабушкина (Невский район). Каким образом он получил столь тяжелые травмы, помогла выяснить камера уличного наблюдения. Мужчина столкнулся с автобусом.

Полиция Петербурга расследует тяжелую аварию с участием пассажирского автобуса. Уехавшего с места ДТП водителя может реабилитировать видеозапись.

Судя по записи, пешеход неожиданно для водителя ступил на проезжую часть и пошел наперерез автобусу, будто бы желая встречи с ним. Удар о заднюю часть мог остаться не замеченным из кабины.



По предварительным данным УГИБДД, 19 июня около 8:40 на Бабушкина, 81, неустановленный мужчина лет 50-ти, пересекая дорогу вне зоны пешеходного перехода, ударился об автобус ЛиАЗ и получил тяжёлые травмы.



Встречи общественного транспорта с непредсказуемыми пешеходами случаются. В ноябре 2019 года девушка на Загородном проспекте попала под троллейбус благодаря неожиданному маневру со скейтом. В феврале 2019 года в Петербурге умер пенсионер, упавший на дорогу прямо перед троллейбусом.

