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20.06.2020 12:27
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В Петербурге автобус сбил человека и уехал. Водитель мог не видеть пешехода

Полиция Петербурга расследует тяжелую аварию с участием пассажирского автобуса. Уехавшего с места ДТП водителя может реабилитировать видеозапись.

Как стало известно «Фонтанке» 20 июня, накануне утром в НИИ скорой помощи Джанелидзе доставили мужчину с обезображенным лицом, переломом черепа и травмами груди и живота. Пострадавшего забрали с проезжей части улицы Бабушкина (Невский район). Каким образом он получил столь тяжелые травмы, помогла выяснить камера уличного наблюдения. Мужчина столкнулся с автобусом.

«Фонтанка.ру»

Судя по записи, пешеход неожиданно для водителя ступил на проезжую часть и пошел наперерез автобусу, будто бы желая встречи с ним. Удар о заднюю часть мог остаться не замеченным из кабины.

По предварительным данным УГИБДД, 19 июня около 8:40 на Бабушкина, 81, неустановленный мужчина лет 50-ти, пересекая дорогу вне зоны пешеходного перехода, ударился об автобус ЛиАЗ и получил тяжёлые травмы.

Встречи общественного транспорта с непредсказуемыми пешеходами случаются. В ноябре 2019 года девушка на Загородном проспекте попала под троллейбус благодаря неожиданному маневру со скейтом. В феврале 2019 года в Петербурге умер пенсионер, упавший на дорогу прямо перед троллейбусом.

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Комментарии (11)

260569221
А какого полового члена там этот чувак переходил??? А???
Pilat
Я еще в СССР видел сам такое же ДТП.
Ехал метрах в 100 за автобусом.
Автобус начал поворот на Т образном перекрестке,
В это время на проезжую часть, уже после того как кабина автобуса его миновала, вышел пешеход, и вот задней частью автобуса, которую слега вносит при повороте, пешехода так вдарило, что он сделал кульбит, успел в перевороте со всего маха вдарить головой в кузов автобуса и отлетел к краю дороги.
Водитель автобуса так же ничего не заметил.
Но его догнала легковая машина, которая была ближе чем я, и остановила.
Я это к тому, что верю, что водила его даже не заметил.
Денис Кораблев
Как он его мог не видеть? Мимо проехал и в зеркало не посмотрел потом? Не поверю ни за что.
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