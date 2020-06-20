«Мы погорячились». ФК «Сочи» извинился перед «Ростовом» за шутку с мемом «Школьник в болоте»

Футбольный клуб «Сочи» принес извинения «Ростову» за шутку с мемом «Школьник в болоте» в инстаграме. Об этом 20 июня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе «Сочи» Александра Груднева. «Мне хотелось бы извиниться от лица клуба, потому что я понимаю, что профессиональный клуб не должен себя так вести. Чувствую вину, и не только перед «Ростовом», но и перед нашими тренерами и руководством. Была попытка креатива, а в итоге она обернулась против нас. Если бы мы знали, как все обернется, то не делали бы этого. Поэтому хочется извиниться перед всеми», - заявил Груднев.

По его словам, сотрудники пресс-службы «погорячились», и «как это было подано в СМИ, не отражает ценностей клуба и профессиональную этику». Напомним, что в минувшую среду сразу шестеро футболистов «Ростова» сдали положительные тесты на коронавирус. Заболевшие были изолированы, а вся команда переведена на двухнедельный карантин. Ростовчане объявили о желании перенести матч, в то время как «Сочи» выступил с заявлением о том, что матч должен состояться в ранее указанные сроки. В свою очередь, РПЛ подтвердил, что «Ростову» могут засчитать техническое поражение в случае неявки на матч. В итоге ростовчане выставили молодежную команду, основу которой составили игроки 2003 года рождения. В результате «Сочи» выиграл 10:1. Хет-трик на счету Кокорина. Подробнее о матче, в котором практически школьникам пришлось играть со взрослыми мужиками, читайте в материале «Фонтанки». Иностранным болельщикам «Ростов» на своем официальном сайте объяснил причину крупного поражения. «Скорее всего, вы огорчились, но мы хотим, чтобы вы обратили внимание на положительные моменты. Прежде всего — наш 17-летний вратарь Денис Попов сделал 15 захватывающих сейвов (включая один отраженный пенальти), что является новым рекордом Российской премьер-лиги (РПЛ)», — говорится в заявлении команды (перевод по «Газете.Ru»).