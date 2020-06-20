В Москве стало больше фальшивых пятитысячных банкнот

Число фальшивых пятитысячных купюр в столице России увеличилось на 13% по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает 20 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД, за пять месяцев было выявлено 6,4 тысячи таких купюр, тогда как за аналогичный период предыдущего года — 5,5 тысячи.

Пятитысячная бумажка остается самой подделываемой на территории Москвы – на них приходится две трети всех выявляемых фальшивых денег. Всего с начала года московская полиция изъяла 8,6 тысячи поддельных денежных купюр как в рублях, так и в валюте.