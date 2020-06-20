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20.06.2020 11:12
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Начал работать сервис для подачи документов в вузы онлайн

Минобрнауки запустило сервис «Поступление в вуз онлайн» для подачи документов в дистанционном режиме.

Как сообщили на сайте ведомства, отправить бумаги через «Госуслуги» с 20 июня можно в 54 высших учебных заведения по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения. При этом результатов ЕГЭ ждать не нужно: после того, как их обнародуют, баллы передадут в вузы, а приемная комиссия сформирует конкурсные списки.

Университеты будут работать с заявлениями через сервис на первом и втором этапах зачисления на бюджетные места. Тем, кто поступает на контрактной основе, нужно обратиться непосредственно в вуз.

ЕГЭ в России стартует 3 июля. Согласно расписанию, русский язык выпускники сдают 6 и 7 июля, математику – 10 июля. Экзамены в Петербурге пройдут на базе 167 школ. Писать тесты разрешили без масок и перчаток.

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