«Проверить озвученные в СМИ обстоятельства»: Бастрыкин обратил внимание на дело убитого студента СПбГУ

СУ СК в ночь на 20 июня сообщило , что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил «проверить озвученные в СМИ обстоятельства мошеннической деятельности». Необходимо «проверить причины и условия, способствовавшие столь длительной деятельности предполагаемых мошенников, установить ответственных должностных лиц, проверявших деятельность данной псевдоорганизации и дать их действиям жёсткую правовую оценку».

В сообщении СК называется только один задержанный – Заур Каримов, ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как писала «Фонтанка», предварительно, во время попытки 24-летнего парня вернуть деньги, которые он передал для трудоустройства сотрудникам фирмы «Ресурс», охранник Каримов выстрелил ему в голову. После смерти пострадавшего действия Каримова были переквалифицированы по пункту «и» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений). В ближайшее время ему будет предъявлено новое обвинение, отмечается в сообщении СК.

Ссылаясь на публикации СМИ («Фонтанка» подробно рассказывала об этом деле), Следственный комитет сообщается, что Каримов работал в фирме, оказывающей услуги по оформлению санитарных книжек и трудоустройству, которая фактически обманывала клиентов. Потерпевшие ранее обращались в правоохранительные органы. Сотрудники этой конторы арестованы. «Как минимум одна из обвиняемых восемь лет назад занималась тем же в компании с сотрудниками полиции», - писала «Фонтанка».