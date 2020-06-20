За последние сутки в России выявлено 7 889 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах, из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 161 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 10 186 человек. Об этом 20 июня сообщает оперштаб.

Санкт-Петербург на четвёртом месте – в городе зафиксировано 232 новых случая. Первые три позиции занимаю Москва, Московская область и ХМАО.

«Кривая заражений коронавирусом в РФ снижается», - отмечают в оперштабе.

