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20.06.2020 10:51
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В России выявлено 7 889 новых случаев коронавируса, в Петербурге – 232

За последние сутки в России выявлено 7 889 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах, из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 161 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 10 186 человек. Об этом 20 июня сообщает оперштаб.

Санкт-Петербург на четвёртом месте – в городе зафиксировано 232 новых случая. Первые три позиции занимаю Москва, Московская область и ХМАО.

«Кривая заражений коронавирусом в РФ снижается», - отмечают в оперштабе.

Телеграм-канал&nbsp;Коронавирус РФ | Covid-2019 | News
Телеграм-канал Коронавирус РФ | Covid-2019 | News

Всего на сегодняшний день в России 576 952 подтверждённых заболевших ковидом в 85 регионах. За весь период умерли 8 002 человека, выздоровели 334 592 человека.

Телеграм-канал&nbsp;Коронавирус РФ | Covid-2019 | News
Телеграм-канал Коронавирус РФ | Covid-2019 | News

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Комментарии (6)

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Болеем всей семьёй, врачи принципиально отказываются брать мазки. Вот нет и все, причём у ребёнка взяли. Скорее всего корона, потому что специфические симптомы. Но мы не ковидные будем, чтобы статистику не портить Вове. И сколько таких как мы. И вообще коек в больницах нет, но как так если 7000 новых случаев, а выздоровел 10000, положительная динамика)))) а мест в больницах почти нет. Если у меня ковида нет официально, то может пойду на голосование схожу покашляю там. Сбрей усы губернатор
Brandora
232 - всё ещё много! как-то неохотно идёт на спад, буксует((
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