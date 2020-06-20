В России выявлено 7 889 новых случаев коронавируса, в Петербурге – 232
За последние сутки в России выявлено 7 889 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах, из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 161 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 10 186 человек. Об этом 20 июня сообщает оперштаб.
Санкт-Петербург на четвёртом месте – в городе зафиксировано 232 новых случая. Первые три позиции занимаю Москва, Московская область и ХМАО.
«Кривая заражений коронавирусом в РФ снижается», - отмечают в оперштабе.
Всего на сегодняшний день в России 576 952 подтверждённых заболевших ковидом в 85 регионах. За весь период умерли 8 002 человека, выздоровели 334 592 человека.